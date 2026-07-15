Este miércoles, en Atlanta, Inglaterra y Argentina definen al otro finalista del Mundial 2026 que jugará frente a España.

El estadounidense Ismail Elfath fue designado para dirigir la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Será su cuarto encuentro como árbitro principal durante el Mundial 2026 y uno de los compromisos más importantes de su carrera.

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Elfath estará acompañado por un equipo arbitral mayoritariamente estadounidense en el Atlanta Stadium.

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Quién es Ismail Elfath

Ismail Elfath nació el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos. Emigró a Estados Unidos cuando tenía 18 años y posteriormente obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas y comenzó a dirigir en la MLS en 2012. Integra la lista internacional de la FIFA desde 2016.

La trayectoria internacional de Elfath

El árbitro participó en diferentes torneos organizados por FIFA y Concacaf, entre ellos:

Mundial Sub-20.

Juegos Olímpicos.

Copa Oro.

Liga de Campeones de Concacaf.

Mundial de Clubes.

Copa del Mundo de Qatar 2022.

Mundial 2026.

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En 2019 dirigió la final del Mundial Sub-20 entre Ucrania y Corea del Sur. También fue elegido en más de una ocasión como mejor árbitro de la temporada en la MLS.

Ismail Elfath viene de dirigir Brasil vs. Noruega. (Getty Images)

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Qué partidos dirigió en el Mundial 2026

Antes de la semifinal, Elfath estuvo a cargo de tres encuentros:

Países Bajos 2-2 Japón.

Uruguay 0-1 España.

Brasil 1-2 Noruega.

Inglaterra vs. Argentina, semifinal.

Con esta designación llegará a siete partidos dirigidos como árbitro principal entre los Mundiales de 2022 y 2026.

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Elfath estuvo en la final de Qatar 2022

El estadounidense formó parte del equipo arbitral de la final que Argentina le ganó a Francia en Qatar.

En aquella oportunidad no fue el juez principal, sino el cuarto árbitro del polaco Szymon Marciniak. Por lo tanto, estuvo a un costado del campo durante la consagración argentina.

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La terna arbitral de Argentina vs. Inglaterra

El equipo confirmado está integrado por: