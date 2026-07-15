¿Por qué no juega Marcus Rashford en Inglaterra vs. Argentina por las semifinales del Mundial 2026?

Marcus Rashford comienza en el banco en la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina, disputada en el Atlanta Stadium.

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles en el Atlanta Stadium por un lugar en la final del Mundial 2026. El ganador del cruce avanzará al partido decisivo contra España, mientras que el perdedor deberá disputar el tercer puesto frente a Francia.

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En este contexto, una de las ausencias que puede llamar la atención en el once inicial de los Tres Leones es la de Marcus Rashford. El atacante de 28 años es una de las principales alternativas ofensivas de Thomas Tuchel, pero comenzará el encuentro desde el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Marcus Rashford contra Argentina?

Rashford no aparece desde el comienzo por una decisión táctica del entrenador alemán. El hombre del Barcelona está disponible y no tiene una lesión ni una suspensión que le impida jugar: los únicos ausentes confirmados de Inglaterra son Jordan Henderson, por lesión, y Jarell Quansah, por sanción.

Rashford no es titular ante el equipo de Lionel Messi (Getty).

Tuchel decidió sostener la estructura utilizada en los últimos partidos y darle continuidad a los jugadores que vienen ocupando los extremos. Rashford ya había perdido terreno en la consideración del entrenador y quedará como una opción para desequilibrar durante el segundo tiempo.

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¿Quién reemplaza a Marcus Rashford?

El lugar de Rashford por el sector izquierdo lo ocupa Anthony Gordon, quien se consolidó como la primera opción de Tuchel para esa posición desde su ingreso salvador en los dieciseisavos de final, cuando fue clave para remontar el duelo ante RD Congo repartiendo dos asistencias a Harry Kane.

Anthony Gordon le ganó la pulseada a Marcus Rashford en Inglaterra (Getty Images).

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Gordon acompañará a Jude Bellingham y Morgan Rogers detrás de Harry Kane, quien será la principal referencia ofensiva de Inglaterra. Rashford quedará en el banco como una de las variantes más importantes para cambiar el ataque durante el desarrollo de la semifinal.