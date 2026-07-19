Más de 2.000 millones de euros: cuánto valen Argentina y España y qué selección tiene el plantel más caro en la final del Mundial 2026

Dos selecciones con valores muy altos, aquí te dejamos cuál es la más cara entre Argentina y Españas, finalistas del Mundial 2026.

Argentina y España definirán el Mundial 2026 en una final que reúne planteles valuados en más de 2.000 millones de euros. Sin embargo, la comparación económica presenta una diferencia considerable entre las dos selecciones.

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De acuerdo con los valores de mercado publicados por Transfermarkt, España tiene el plantel más caro: sus 26 convocados alcanzan un valor conjunto de 1.222,8 millones de euros, mientras que la nómina de Argentina está cotizada en 807,5 millones. La distancia entre ambas asciende a 415,3 millones de euros.

ver también La IA predice si la final entre Argentina y España tendrá alargue o penales en el Mundial 2026

Cuánto vale el plantel de España

La convocatoria española tiene un valor total de 1.222,8 millones de euros.

El futbolista más cotizado es Lamine Yamal, con una valoración de 200 millones. Lo sigue Pedri, tasado en 150 millones. Entre ambos concentran 350 millones, cerca del 29% del valor completo de la selección.

Los números generales de España son:

Valor total: 1.222,8 millones de euros.

Cantidad de futbolistas: 26.

Valor promedio por jugador: 47 millones.

Edad promedio: 26,9 años.

Jugador más valioso: Lamine Yamal, con 200 millones.

España llega a la final con una plantilla joven y con varios futbolistas ubicados entre los más valiosos del fútbol mundial. Nueve de sus convocados están cotizados en al menos 50 millones de euros.

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Los jugadores más valiosos de España

Los cinco futbolistas españoles con mayor valor de mercado son:

Lamine Yamal: 200 millones de euros. Pedri: 150 millones. Pau Cubarsí: 80 millones. Martín Zubimendi: 75 millones. Dani Olmo: 60 millones.

También aparecen con valoraciones elevadas Rodri, Marc Cucurella y Ferran Torres, todos tasados en 50 millones.

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El valor de Yamal equivale por sí solo a casi una cuarta parte de toda la plantilla argentina. El atacante del Barcelona cuesta 192,5 millones menos que el conjunto completo de 26 futbolistas de la Albiceleste.

Cuánto vale el plantel de Argentina

La convocatoria argentina alcanza un valor total de 807,5 millones de euros.

El jugador más caro es Julián Álvarez, cotizado en 100 millones. Detrás aparecen Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Nico Paz.

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Los principales datos de Argentina son:

Valor total: 807,5 millones de euros.

Cantidad de futbolistas: 26.

Valor promedio por jugador: 31,1 millones.

Edad promedio: 29,2 años.

Jugador más valioso: Julián Álvarez, con 100 millones.

Argentina tiene un plantel de mayor edad que España. Esa diferencia influye especialmente en las cotizaciones de algunos de sus referentes, porque Transfermarkt suele reducir el valor de mercado a medida que los futbolistas se acercan al tramo final de sus carreras.

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Argentina y España definirán el Mundial 2026 en una final que reúne planteles valuados en más de 2.000 millones de euros. Sin embargo, la comparación económica presenta una diferencia considerable entre las dos selecciones.

De acuerdo con los valores de mercado publicados por Transfermarkt, España tiene el plantel más caro: sus 26 convocados alcanzan un valor conjunto de 1.222,8 millones de euros, mientras que la nómina de Argentina está cotizada en 807,5 millones. La distancia entre ambas asciende a 415,3 millones de euros.

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Cuánto vale el plantel de España

La convocatoria española tiene un valor total de 1.222,8 millones de euros.

El futbolista más cotizado es Lamine Yamal, con una valoración de 200 millones. Lo sigue Pedri, tasado en 150 millones. Entre ambos concentran 350 millones, cerca del 29% del valor completo de la selección.

Los números generales de España son:

Valor total: 1.222,8 millones de euros.

Cantidad de futbolistas: 26.

Valor promedio por jugador: 47 millones.

Edad promedio: 26,9 años.

Jugador más valioso: Lamine Yamal, con 200 millones.

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España llega a la final con una plantilla joven y con varios futbolistas ubicados entre los más valiosos del fútbol mundial. Nueve de sus convocados están cotizados en al menos 50 millones de euros.

Los jugadores más valiosos de España

Los cinco futbolistas españoles con mayor valor de mercado son:

Lamine Yamal: 200 millones de euros. Pedri: 150 millones. Pau Cubarsí: 80 millones. Martín Zubimendi: 75 millones. Dani Olmo: 60 millones.

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También aparecen con valoraciones elevadas Rodri, Marc Cucurella y Ferran Torres, todos tasados en 50 millones.

El valor de Yamal equivale por sí solo a casi una cuarta parte de toda la plantilla argentina. El atacante del Barcelona cuesta 192,5 millones menos que el conjunto completo de 26 futbolistas de la Albiceleste.

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Cuánto vale el plantel de Argentina

La convocatoria argentina alcanza un valor total de 807,5 millones de euros.

El jugador más caro es Julián Álvarez, cotizado en 100 millones. Detrás aparecen Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Nico Paz.

Los principales datos de Argentina son:

Valor total: 807,5 millones de euros.

Cantidad de futbolistas: 26.

Valor promedio por jugador: 31,1 millones.

Edad promedio: 29,2 años.

Jugador más valioso: Julián Álvarez, con 100 millones.

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Argentina tiene un plantel de mayor edad que España. Esa diferencia influye especialmente en las cotizaciones de algunos de sus referentes, porque Transfermarkt suele reducir el valor de mercado a medida que los futbolistas se acercan al tramo final de sus carreras.

Los jugadores más valiosos de Argentina

Los cinco futbolistas argentinos con mayor valoración son:

Julián Álvarez: 100 millones de euros. Enzo Fernández: 90 millones. Lautaro Martínez: 85 millones. Nico Paz: 80 millones. Alexis Mac Allister: 70 millones.

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El valor de mercado de Lionel Messi es de 15 millones de euros. La cifra está condicionada principalmente por sus 39 años y no refleja necesariamente su influencia deportiva: el capitán llegó a la final como máximo goleador y principal asistidor de Argentina.

Cuál es la diferencia entre Argentina y España

El plantel de España supera al de Argentina por 415,3 millones de euros.

En términos porcentuales, la convocatoria española vale aproximadamente un 51,4% más que la argentina. A su vez, el valor completo de la Albiceleste representa alrededor del 66% de la cotización de La Roja.

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Los diez futbolistas más valiosos de la final

El ranking combinado queda integrado de la siguiente manera:

Lamine Yamal, España: 200 millones de euros. Pedri, España: 150 millones. Julián Álvarez, Argentina: 100 millones. Enzo Fernández, Argentina: 90 millones. Lautaro Martínez, Argentina: 85 millones. Pau Cubarsí, España: 80 millones. Nico Paz, Argentina: 80 millones. Martín Zubimendi, España: 75 millones. Alexis Mac Allister, Argentina: 70 millones. Dani Olmo, España: 60 millones.

ver también Qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 tras el doblete de Mbappé a Inglaterra

España y Argentina aportan cinco jugadores cada una entre los diez más cotizados. La diferencia está en los dos primeros puestos: Yamal y Pedri reúnen juntos 350 millones, una cifra muy superior a la de cualquier pareja argentina.

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Los cinco futbolistas argentinos con mayor valoración son:

Julián Álvarez: 100 millones de euros. Enzo Fernández: 90 millones. Lautaro Martínez: 85 millones. Nico Paz: 80 millones. Alexis Mac Allister: 70 millones.

El valor de mercado de Lionel Messi es de 15 millones de euros. La cifra está condicionada principalmente por sus 39 años y no refleja necesariamente su influencia deportiva: el capitán llegó a la final como máximo goleador y principal asistidor de Argentina.

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Cuál es la diferencia entre Argentina y España

El plantel de España supera al de Argentina por 415,3 millones de euros.

En términos porcentuales, la convocatoria española vale aproximadamente un 51,4% más que la argentina. A su vez, el valor completo de la Albiceleste representa alrededor del 66% de la cotización de La Roja.

Los diez futbolistas más valiosos de la final

El ranking combinado queda integrado de la siguiente manera:

Lamine Yamal, España: 200 millones de euros. Pedri, España: 150 millones. Julián Álvarez, Argentina: 100 millones. Enzo Fernández, Argentina: 90 millones. Lautaro Martínez, Argentina: 85 millones. Pau Cubarsí, España: 80 millones. Nico Paz, Argentina: 80 millones. Martín Zubimendi, España: 75 millones. Alexis Mac Allister, Argentina: 70 millones. Dani Olmo, España: 60 millones.

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España y Argentina aportan cinco jugadores cada una entre los diez más cotizados. La diferencia está en los dos primeros puestos: Yamal y Pedri reúnen juntos 350 millones, una cifra muy superior a la de cualquier pareja argentina.