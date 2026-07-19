Cuántos partidos invicto lleva España y qué récord puede romper ante Argentina en la final del Mundial 2026

España busca seguir con su invicto, pero antes tiene que superar a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026.

España llegará a la final del Mundial 2026 con una racha de 37 partidos consecutivos sin perder. La victoria por 2-0 sobre Francia no solo clasificó a La Roja para el encuentro por el título, sino que también le permitió igualar el récord histórico de Italia.

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La selección de Luis de la Fuente acumula 28 victorias y nueve empates desde su última derrota. Si evita caer ante Argentina, alcanzará los 38 encuentros invicta y pasará a tener en soledad la mejor serie registrada por una selección masculina.

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Cuántos partidos invicto lleva España

España suma 37 encuentros sin conocer la derrota antes de disputar la final del Mundial 2026.

El balance de la racha es el siguiente:

Partidos: 37.

Victorias: 28.

Empates: 9.

Derrotas: 0.

La serie incluye la conquista de la Eurocopa 2024, las Eliminatorias para el Mundial y el recorrido hasta la final de la Copa del Mundo 2026.

Durante el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, España aportó siete partidos al registro: consiguió seis victorias y un empate, marcó 13 goles y recibió solamente uno.

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Cuándo fue la última derrota de España

La última selección que consiguió vencer a España fue Colombia.

El partido se disputó el 22 de marzo de 2024 en Londres y terminó 1-0 a favor del seleccionado sudamericano. Daniel Muñoz convirtió el único gol a los 61 minutos, después de una acción individual y un centro de Luis Díaz.

Desde aquella caída, el equipo de Luis de la Fuente no volvió a perder. Solamente cuatro días más tarde comenzó a reconstruirse con un empate 3-3 frente a Brasil y posteriormente atravesó la Eurocopa sin derrotas.

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España igualó el récord histórico de Italia

Italia era hasta ahora la única selección que había alcanzado los 37 partidos consecutivos sin perder.

La racha del equipo dirigido por Roberto Mancini se extendió entre 2018 y 2021 e incluyó la conquista de la Eurocopa. Terminó precisamente frente a España, que derrotó 2-1 a la Azzurra en la semifinal de la Nations League disputada en Milán.

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La victoria sobre Francia permitió que La Roja igualara esa marca. Por lo tanto, el primer puesto histórico antes de la final queda compartido:

España: 37 partidos, racha vigente.

Italia: 37 partidos entre 2018 y 2021.

Argentina: 36 partidos entre 2019 y 2022.

Brasil: 35 partidos entre 1993 y 1996.

España: 35 partidos entre 2007 y 2009.

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La anterior racha española pertenecía al equipo que ganó la Eurocopa 2008 y llegó como campeón continental a la Copa Confederaciones 2009.

España superó el invicto de la Argentina de Scaloni

Antes de alcanzar el registro italiano, España dejó atrás los 36 partidos sin perder de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni.

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La Albiceleste construyó aquella serie entre 2019 y 2022. Durante ese período ganó la Copa América 2021 y la Finalissima 2022, además de clasificarse para el Mundial de Qatar.

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El invicto argentino terminó el 22 de noviembre de 2022 con la inesperada derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut mundialista.

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España igualó los 36 partidos al vencer a Bélgica en los cuartos de final y posteriormente alcanzó los 37 con el triunfo sobre Francia.