¿Quién es el árbitro de Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Abdulrahman Al Jassim

Todo está definido para el encuentro que cierra la fase de grupos del Mundial 2026 entre Panamá e Inglaterra.

Abdulrahman Al Jassim será el árbitro principal del partido entre Panamá e Inglaterra, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se jugará este sábado 27 de junio en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium.

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La designación pone a un árbitro qatarí al frente de un partido importante para el cierre del grupo. Inglaterra llega con la intención de asegurar el primer lugar, mientras que Panamá, ya sin chances de clasificación, buscará despedirse con una actuación competitiva y sumar su primer punto mundialista.

El duelo puede tener una dinámica clara: los ingleses con mayor posesión y los canaleros intentando resistir, cerrar espacios y salir rápido. Para el árbitro, el desafío estará en controlar el ritmo sin cortar demasiado el juego y en manejar las acciones de fricción que puedan aparecer cuando Panamá defienda cerca de su área.

Quién es Abdulrahman Al Jassim, árbitro de Panamá vs. Inglaterra

Abdulrahman Al Jassim es un árbitro qatarí nacido el 14 de octubre de 1987. Es internacional FIFA desde 2013 y forma parte del grupo de jueces de la Confederación Asiática de Fútbol.

Su carrera internacional lo llevó a dirigir en competiciones de selecciones, torneos de clubes asiáticos y Copas del Mundo. Para Qatar, su presencia en torneos FIFA también representa una continuidad del crecimiento arbitral del país en los últimos años.

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En Panamá vs. Inglaterra, Al Jassim tendrá un partido con una selección favorita y otra eliminada, pero eso no significa que sea sencillo. Inglaterra necesita ganar bien para no dejar dudas, mientras que Panamá jugará por orgullo y por un objetivo histórico.

Antecedentes internacionales de Abdulrahman Al Jassim

Abdulrahman Al Jassim ya cuenta con experiencia mundialista. En Qatar 2022, dirigió Estados Unidos vs. Gales, por la fase de grupos, y también estuvo a cargo del partido por el tercer puesto entre Croacia y Marruecos. Esa designación confirmó su lugar entre los árbitros de confianza de FIFA para encuentros de alta exposición.

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En el Mundial 2026, Al Jassim ya tuvo actividad antes de ser seleccionado para Panamá vs. Inglaterra. Dirigió el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, por el Grupo K, el 17 de junio.

De esta manera, el cruce entre panameños e ingleses será su segundo partido como árbitro principal en esta Copa.

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Por qué Panamá vs. Inglaterra puede exigir al árbitro

El partido puede volverse incómodo si Inglaterra no encuentra rápido el gol.

La selección inglesa probablemente llevará el peso del juego, con muchos ataques, centros, duelos en el área y presión cerca del arco panameño. En ese contexto, cualquier contacto dentro del área puede generar reclamos.

Panamá, por su parte, necesitará competir con intensidad, pero sin pasarse de revoluciones. Ante una selección con jugadores rápidos y técnicos, cortar ataques con faltas puede ser un riesgo si el árbitro fija un criterio estricto desde el comienzo.

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Para Al Jassim, será clave mantener una línea clara en las faltas tácticas, los duelos aéreos y las posibles pérdidas de tiempo. También deberá estar atento al VAR en un partido donde Inglaterra puede pasar mucho tiempo atacando en campo rival.

Cuerpo arbitral de Panamá vs. Inglaterra

El equipo arbitral de Panamá vs. Inglaterra tendrá conducción qatarí y apoyo suizo en las funciones complementarias.

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