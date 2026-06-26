Dónde ver Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online para la despedida canalera

Panamá intentará la misión imposible de sumar contra Inglaterra en su despedida del Mundial 2026.

Panamá afronta este sábado 27 de junio una cita especial en el Mundial 2026. La Selección Canalera se mide ante Inglaterra por la tercera fecha del Grupo L, en un partido que marcará su despedida de la Copa del Mundo y que se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

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Aunque el equipo de Thomas Christiansen ya no tiene opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda, el encuentro representa una oportunidad importante para cerrar la participación mundialista con una actuación de orgullo ante una de las grandes potencias del torneo. Del otro lado estará Inglaterra, líder de la zona con 4 puntos y obligada a confirmar su clasificación.

A qué hora juegan Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Estos son los horarios para ver el partido en Centroamérica:

3:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

4:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Inglaterra en Centroamérica

Panamá: RPC, TVN, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX, Telemetro y FOX.

Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.

Guatemala: Televisiete, Chapín TV, Tigo Sports y ViX.

Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.

El Salvador: Tigo Sports y ViX.

Nicaragua: ViX, Tigo Sports y FOX.

Cómo llega Panamá al partido contra Inglaterra

Panamá viene de dos partidos muy exigentes en el Grupo L. En su debut cayó 1-0 ante Ghana y luego volvió a perder por el mismo marcador frente a Croacia, resultados que terminaron por dejarla sin posibilidades de meterse en los 16avos de final.

Más allá de la eliminación, el equipo de Thomas Christiansen dejó señales positivas en cuanto a entrega, orden y competitividad. Sin embargo, el gran problema estuvo en los metros finales: la Marea Roja no pudo convertir y esa falta de eficacia terminó siendo decisiva.

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En la previa, Christiansen aseguró sentirse orgulloso por la manera en que Panamá compitió en el Mundial, aunque también reconoció que el equipo necesita dar un paso adelante en ataque. Para este duelo, como en los anteriores, la Selección Canalera no podrá contar con Adalberto Carrasquilla, una baja sensible en la mitad de la cancha.

Cómo llega Inglaterra al partido contra Panamá

Inglaterra llega como líder del Grupo L con 4 puntos y con la clasificación encaminada, aunque todavía necesita cerrar bien la fase de grupos. El equipo europeo debutó con una victoria 4-2 ante Croacia y luego igualó 0-0 contra Ghana, un resultado que dejó algunas dudas en el rendimiento ofensivo.

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Harry Kane, capitán y principal referencia del seleccionado inglés, reconoció que el equipo mostró cosas positivas, pero también aspectos por corregir tras el empate anterior. La expectativa es que Inglaterra busque imponer condiciones desde el inicio ante Panamá para asegurar el primer lugar del grupo.

En cuanto a la posible formación, Reece James está descartado para el partido, mientras que Declan Rice había estado en duda, aunque volvió a entrenarse en la previa y apunta a estar disponible.

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Quién es el árbitro de Panamá vs. Inglaterra

El árbitro principal del partido entre Panamá e Inglaterra será Abdulrahman Al Jassim, de Qatar. Estará acompañado por dos asistentes de su mismo país, mientras que el VAR estará a cargo del chileno Juan Lara.

El cuerpo arbitral para el partido será el siguiente:

Árbitro principal: Abdulrahman Al Jassim (Qatar).

Asistente 1: Taleb Salem Al Marri (Qatar).

Asistente 2: Saoud Ahmed Al Maqaleh (Qatar).

Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza).

VAR: Juan Lara (Chile)

AVAR 1: Khamis Mohammed Al Marri (Qatar).

AVAR 2: Abdullah Dhafer Al Shehri (Arabia Saudita).

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Panamá busca despedirse del Mundial con orgullo

El partido ante Inglaterra no llega con premio clasificatorio para Panamá, pero sí con un valor simbólico enorme. La Selección Canalera se despide de su segunda Copa del Mundo ante uno de los rivales más fuertes del planeta y en un estadio donde se espera una importante presencia de hinchas panameños.

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Después de competir de igual a igual durante varios pasajes ante Ghana y Croacia, el gran desafío será sostener esa intensidad, encontrar el gol que se le negó en los dos primeros partidos y sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. Frente a Inglaterra, Panamá intentará cerrar su participación dejando una imagen positiva y reafirmando su crecimiento en el escenario mundial.