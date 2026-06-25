Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde contra Alemania por el Grupo E del Mundial 2026

Ecuador ya conoce que pasará con cada uno de los resultados que puede sacar ante Alemania en la fecha 3 del Mundial 2026.

Ecuador juega este jueves un partido decisivo ante Alemania por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026. La Tri llega con 1 punto y necesita un resultado fuerte para mantener sus opciones de clasificación a los 16avos de final.

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El encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium, y se jugará en simultáneo con Curazao vs. Costa de Marfil, el otro partido de la zona.

Ecuador viene de perder 1-0 contra Costa de Marfil y de empatar 0-0 frente a Curazao. Alemania, en cambio, ganó sus dos partidos: 7-1 ante Curazao y 2-1 frente a Costa de Marfil. Por eso, el equipo europeo ya está clasificado como líder del grupo.

Qué pasa si Ecuador le gana a Alemania

Si Ecuador le gana a Alemania, llegará a 4 puntos y quedará con chances importantes de clasificarse a los 16avos de final.

La victoria sería el resultado que realmente cambia el panorama de la Tri. Con cuatro unidades, el equipo de Sebastián Beccacece podría aspirar al segundo lugar del Grupo E o, como mínimo, quedar muy bien posicionado en la tabla de mejores terceros.

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El resultado de Curazao vs. Costa de Marfil será determinante. Si Costa de Marfil no gana, Ecuador tendrá muchas opciones de pelear por el segundo puesto. Si los marfileños vencen a Curazao, llegarán a 6 puntos y Ecuador quedará tercero con 4.

Aun en ese escenario, una victoria ante Alemania sería valiosísima. Con 4 puntos, la Tri tendría una base competitiva fuerte para intentar avanzar entre los mejores terceros.

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Qué pasa si Ecuador empata contra Alemania

Si Ecuador empata contra Alemania, terminará la fase de grupos con 2 puntos.

El empate le permitiría sumar ante una potencia ya clasificada, pero no sería suficiente para cambiar de manera fuerte su situación. Ecuador seguiría por debajo de Alemania y Costa de Marfil, y hasta Curazao podría superarlo si no pierde ante los africanos.

El único escenario que podría dejar a Ecuador peleando alguna posición sería un triunfo de Costa de Marfil en el otro partido, pero con 2 puntos sus posibilidades como mejor tercero serían mínimas.

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Qué pasa si Ecuador pierde contra Alemania

Si Ecuador pierde contra Alemania, quedará con 1 punto y se despedirá del Mundial 2026.

La derrota no le daría margen para ningún cálculo importante. Con una sola unidad, Ecuador no podría alcanzar el segundo lugar del Grupo E y tampoco tendría un puntaje competitivo para aspirar a entrar entre los mejores terceros.

Además, una caída ante Alemania cerraría una fase de grupos frustrante para una selección que llegó con expectativas más altas, pero que no pudo sostenerlas en los primeros partidos.

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En ese escenario, Alemania terminaría con puntaje ideal y Ecuador quedaría eliminado.

Tabla de posiciones del Grupo E

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

En resumen

Si Ecuador gana , llegará a 4 puntos y quedará con opciones fuertes de clasificarse, ya sea como segundo del Grupo E o como uno de los mejores terceros .

, llegará a y quedará con opciones fuertes de clasificarse, ya sea como segundo del o como uno de los . Si Ecuador empata , terminará con 2 puntos y prácticamente eliminado.

, terminará con y prácticamente eliminado. Si Ecuador pierde, quedará con 1 punto y se despedirá del Mundial 2026.