Centroamérica se mete en el camino de Cristiano Ronaldo para el decisivo juego ante Colombia en el Mundial 2026

La Portugal de Cristiano Ronaldo se juega ante Colombia el liderato del Grupo K en la última fecha del Mundial 2026.

La emoción de la Copa del Mundo 2026 sube de tono en la recta final de la fase de grupos, y el arbitraje hondureño sigue diciendo presente en las citas más importantes. Tras haber tenido participación en los encuentros de Suiza ante Qatar (1-1) e Inglaterra contra Ghana (0-0), el réferi catracho Said Martínez ha sido elegido para integrar la cuarteta arbitral de un verdadero choque de gigantes: Portugal contra Colombia.

Publicidad

Este compromiso, que definirá al líder de un grupo comandado actualmente por los cafeteros, es uno de los que más boletos ha vendido en todo el torneo, gracias al atractivo de ver en la cancha a estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo y Luis Díaz.

ver también FIFA no perdona: Panamá recibe otro golpe en pleno Mundial 2026 tras quedar eliminada

Las autoridades de la FIFA confirmaron cómo estará conformada la delegación de jueces para este partido de alto voltaje.

Árbitro central: Alireza Faghani (Australia)

Alireza Faghani (Australia) Asistentes: George Lakrindis y Andrew Lindsay (Australia)

George Lakrindis y Andrew Lindsay (Australia) Cuarto árbitro: Héctor Said Martínez (Honduras)

Asistente reserva: Walter López (Honduras)

Publicidad

A diferencia de sus primeras dos apariciones en el torneo, esta vez el “Matemático” Martínez cumplirá la función de cuarto oficial en la banda, apoyado por su compatriota Walter López, quien estará a la expectativa como asistente de repuesto.

Cara a cara otra vez con Cristiano Ronaldo

Un detalle muy llamativo de esta designación es que Said Martínez volverá a encontrarse en el terreno de juego con el astro portugués, Cristiano Ronaldo.

Publicidad

ver también Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, jueves 25 de junio, a qué hora y dónde ver

Cabe recordar que el silbante hondureño ya tuvo la oportunidad de dirigir a la estrella lusa en un partido de la Liga de Arabia Saudita. Aunque en esta ocasión sus funciones principales serán controlar las bancas y los cambios desde la línea técnica, el réferi catracho se mantendrá listo ante cualquier emergencia o lesión del árbitro principal para asumir las riendas de este histórico encuentro.

En resumen

El árbitro hondureño Said Martínez fue elegido por la FIFA para formar parte del cuerpo arbitral en el esperado partido entre Portugal y Colombia por el Mundial 2026.

A diferencia de sus partidos anteriores, el réferi catracho cumplirá esta vez la función de cuarto árbitro en un duelo que definirá el liderato del Grupo K.

Martínez volverá a estar frente a frente con Cristiano Ronaldo, a quien ya había dirigido anteriormente durante un compromiso en la Liga de Arabia Saudita.