Para el árbitro será su segunda aparición como juez principal en esta Copa del Mundo. El egipcio ya dirigió Corea del Sur vs. República Checa.

Amin Mohamed será el árbitro principal del partido entre Argentina y Austria, este lunes 22 de junio, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El encuentro se jugará en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, en Arlington, y tendrá un contexto importante para la zona: los dos equipos llegan con 3 puntos después de ganar en el debut. Argentina venció 3-0 a Argelia, mientras que Austria derrotó 3-1 a Jordania.

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Para Mohamed será su segunda aparición como juez principal en esta Copa del Mundo. El egipcio ya dirigió Corea del Sur vs. República Checa, por el Grupo A, en uno de los primeros partidos del torneo.

Quién es Amin Mohamed, árbitro de Argentina vs. Austria

Amin Mohamed Omar es un árbitro egipcio nacido el 25 de septiembre de 1985. Tiene 40 años y forma parte de la lista internacional de árbitros FIFA desde 2017.

Su carrera se desarrolló principalmente en la Premier League de Egipto, donde comenzó a dirigir partidos de primera división en 2013. Desde entonces se convirtió en uno de los jueces egipcios con mayor presencia en el fútbol local y también ganó lugar en competiciones africanas.

Además de su actividad como árbitro, Mohamed figura en distintos perfiles internacionales con la profesión de abogado, un dato que suele aparecer asociado a su carrera fuera del campo de juego.

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Su primer partido en el Mundial 2026

Antes de recibir la designación para Argentina vs. Austria, Amin Mohamed ya había dirigido en este Mundial 2026.

Su primer partido fue Corea del Sur 2-1 República Checa, por el Grupo A, disputado en el inicio de la fase de grupos. Ese antecedente le dio rodaje temprano en la competencia y explica por qué FIFA vuelve a asignarlo a un partido de peso en la segunda fecha.

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En ese encuentro estuvo acompañado por una terna egipcia, con Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como asistentes. Para el partido entre Argentina y Austria, ambos vuelven a aparecer dentro del cuerpo arbitral.

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Un árbitro con recorrido en África y torneos FIFA

El recorrido internacional de Amin Mohamed no empezó en este Mundial. El egipcio ya había sido parte del Mundial Sub-17 de 2019, disputado en Brasil, y también registra participaciones en competencias de la CAF.

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En su historial aparecen partidos de CAF Champions League, CAF Confederation Cup, Copa Africana de Naciones y Eliminatorias africanas. Ese recorrido le dio experiencia en partidos con distintos ritmos, ambientes y niveles de presión.

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Dentro de Egipto, además, ha dirigido encuentros de alta exposición en la liga local, con clubes como Al Ahly, Zamalek, Pyramids y Al Masry. Ese tipo de partidos suelen exigir manejo disciplinario y control emocional, dos aspectos que también pueden pesar en un cruce mundialista.

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Cuerpo arbitral de Argentina vs. Austria

El equipo arbitral para Argentina vs. Austria tendrá presencia egipcia en cancha y apoyo español y qatarí en funciones de soporte.

Árbitro principal: Amin Mohamed Omar (Egipto)

Amin Mohamed Omar (Egipto) Asistente 1: Mahmoud Abouelregal (Egipto)

Mahmoud Abouelregal (Egipto) Asistente 2: Ahmed Hossam Taha (Egipto)

Ahmed Hossam Taha (Egipto) Cuarto árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (España)

Alejandro José Hernández Hernández (España) VAR: Khamis Mohammed Al Marri (Qatar)