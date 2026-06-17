Cuál es el ranking FIFA de Panamá y cómo se clasificó al Mundial 2026

La Selección de Panamá debutará en su segunda Copa del Mundo enfrentando a Ghana. El juego, correspondiente al Grupo J, tendrá lugar en Toronto.

Panamá arriba al Mundial 2026 en el mejor momento internacional de su historia reciente. Los canaleros vuelven a una Copa del Mundo después de su debut en Rusia 2018 y lo hace con una sensación distinta: ya no aparece solo como una invitada a disfrutar la experiencia, sino como un equipo más maduro, competitivo y con la ilusión de sumar por primera vez en el torneo.

El equipo de Thomas Christiansen debutará ante Ghana en el Grupo L, una zona exigente que también integran Inglaterra y Croacia. El desafío es enorme, pero llega con respaldo: una clasificación directa, una campaña invicta y una posición histórica en el ranking FIFA.

Panamá llega al Mundial con su mejor ranking histórico

La Selección de Panamá ocupa actualmente el puesto 34° del ranking FIFA masculino, según la última actualización (11 de junio de 2026).

En este ciclo, la Marea Roja alcanzó el lugar más alto de su historia dentro del ranking cuando trepó al escaño número 29, y encara la justa máxima por encima del resto de equipos de Centroamérica y varios otros con más tradición mundialista.

Ese puesto refleja el crecimiento sostenido del equipo en los últimos años: finalista de la Copa Oro 2023, cuartofinalista de la Copa América 2024 y clasificado directo al Mundial 2026.

Cómo se compara Panamá con Ghana y el resto del Grupo L

El Grupo L presenta una diferencia fuerte entre las dos potencias europeas y los otros dos equipos de la zona. Inglaterra y Croacia llegan con más historia, mejor ranking y más presión.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo:

Inglaterra: 4°

4° Croacia: 10°

10° Panamá: 34°

34° Ghana: 73°

La comparación con el rival del debut es importante: Panamá está 39 puestos por encima de Ghana en el ranking FIFA. Ese dato alimenta la expectativa canalera para el primer partido, aunque el equipo africano tenga más experiencia mundialista.

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ver también La sorpresa de Adalberto Carrasquilla: probable alineación de Panamá vs. Ghana para el debut en Mundial 2026

Frente a Inglaterra y Croacia, la distancia es mayor. Pero el formato del Mundial 2026, con clasificación para los dos primeros y también para los ocho mejores terceros, hace que sumar ante las Estrellas Negras pueda tener un valor enorme.

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Cómo se clasificó Panamá al Mundial 2026

El combinado de Christiansen se clasificó al Mundial 2026 al terminar primero en el Grupo A de la tercera y última ronda de las Eliminatorias de Concacaf.

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La campaña fue sólida e invicta: el equipo cerró el grupo con 3 victorias, 3 empates y ninguna derrota. Esa regularidad le permitió quedarse con el boleto directo a la Copa del Mundo, sin necesidad de pasar por el repechaje.

En la fase decisiva, Panamá compartió grupo con Surinam, Guatemala y El Salvador. Terminó arriba con 12 puntos y dio un golpe a nivel centroamericano, ya que potencias como Costa Rica o Honduras se quedaron en el camino.

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Ese logro reforzó su lugar como una de las selecciones más fuertes de Concacaf fuera de los países anfitriones. Con Canadá, México y Estados Unidos ya clasificados por ser sedes, los cupos directos restantes eran una oportunidad enorme para el resto de la región. Y los istmeños aprovecharon la suya.

Qué hizo Panamá en su único Mundial: los resultados de Rusia 2018

Esta será la segunda Copa del Mundo para los panameños. La primera fue Rusia 2018, donde el equipo quedó eliminado en fase de grupos tras perder sus tres partidos.

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Estos fueron sus resultados en aquel torneo:

Bélgica 3-0 Panamá

Inglaterra 6-1 Panamá

Túnez 2-1 Panamá

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Ahora el objetivo es distinto. Panamá ya sabe lo que significa estar en la cita máxima y llega con un plantel más trabajado, con mayor recorrido internacional y con una idea consolidada bajo la conducción de Thomas Christiansen.

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Román Torres se encara con Harry Maguire en 2018. Ocho años después, Panamá volverá a encontrarse con Inglaterra en el torneo. (Foto: Getty)

El calendario de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026

Ghana vs. Panamá — miércoles 17 de junio, BMO Field de Toronto, Canadá.

— miércoles 17 de junio, BMO Field de Toronto, Canadá. Panamá vs. Croacia — martes 23 de junio, BMO Field de Toronto, Canadá.

— martes 23 de junio, BMO Field de Toronto, Canadá. Panamá vs. Inglaterra — sábado 27 de junio, MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.

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