Cómo llegó Suiza a cuartos de final del Mundial 2026: los partidos del rival de Argentina

Suiza ha tenido un camino contundente para llegar a cuartos de final a enfrentar a Argentina.

Suiza será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Murat Yakin llega al encuentro después de ganar su grupo y superar dos partidos eliminatorios sin recibir goles.

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La campaña ya es histórica: Suiza no se ubicaba entre las ocho mejores selecciones de una Copa del Mundo desde 1954. Además, permanece invicta y viene de eliminar a Colombia en una definición por penales.

El camino de Suiza hasta los cuartos de final

Suiza integró el Grupo B junto a Qatar, Bosnia y Herzegovina y Canadá. Terminó primera con siete puntos, producto de dos victorias y un empate.

Su recorrido completo fue:

Suiza 1-1 Qatar.

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina.

Suiza 2-1 Canadá.

Suiza 2-0 Argelia , por los dieciseisavos de final.

, por los dieciseisavos de final. Suiza 0-0 Colombia, por los octavos; clasificación suiza por 4-3 en los penales.

En cinco partidos convirtió nueve goles y recibió tres. Ganó tres encuentros dentro del tiempo reglamentario y empató los otros dos.

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Un empate amargo contra Qatar en el debut

Suiza comenzó el Mundial con un empate 1-1 ante Qatar. Breel Embolo abrió el marcador mediante un penal a los 17 minutos y el equipo europeo mantuvo la ventaja durante casi todo el partido.

La igualdad llegó en el cuarto minuto de descuento, cuando Miro Muheim desvió la pelota contra su propio arco. El resultado dejó una sensación negativa porque Suiza estuvo muy cerca de comenzar con una victoria.

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El empate, sin embargo, no alteró el plan general. El equipo conservó el control de su destino y respondió de manera contundente en la segunda jornada.

La goleada ante Bosnia que impulsó a Suiza

El segundo partido terminó con una victoria por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina.

Durante más de una hora el marcador permaneció cerrado. Johan Manzambi destrabó el encuentro a los 74 minutos y la expulsión de Tarik Muharemović dejó a Bosnia con diez.

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Ruben Vargas amplió la diferencia, Manzambi convirtió nuevamente y Granit Xhaka completó la goleada desde el punto penal. El descuento bosnio llegó durante el tiempo agregado.

El doblete convirtió a Manzambi, con 20 años y 247 días, en el futbolista suizo más joven en marcar al menos dos goles en un partido de la Copa del Mundo.

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El triunfo sobre Canadá que aseguró el primer puesto

Suiza cerró la fase de grupos con una victoria por 2-1 frente a Canadá.

Ruben Vargas y Johan Manzambi fueron los autores de los goles. El resultado llevó al equipo a siete puntos y le permitió quedarse con el primer lugar de la zona.

Manzambi terminó la fase inicial con tres tantos, mientras que Vargas marcó en jornadas consecutivas. La aparición de diferentes goleadores evitó que toda la responsabilidad ofensiva recayera sobre Embolo.

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La clasificación ante Argelia sin recibir goles

En los dieciseisavos de final, Suiza derrotó 2-0 a Argelia.

Embolo abrió el marcador a los diez minutos y Dan Ndoye amplió la diferencia al comienzo del segundo tiempo. A partir de allí, el equipo de Yakin administró la ventaja y consiguió su primera valla invicta del torneo.

La victoria también tuvo un significado histórico: Suiza superó por primera vez una eliminatoria mundialista desde 1954.

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Kobel y los penales contra Colombia

El partido de octavos ante Colombia terminó 0-0 después de 120 minutos. Suiza resistió los momentos de mayor presión y volvió a apoyarse en la seguridad de Gregor Kobel.

En la tanda, Manuel Akanji falló uno de los remates suizos. Kobel respondió al detener el lanzamiento de Cucho Hernández y mantuvo abierta la definición.

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Ruben Vargas convirtió el penal decisivo para establecer el 4-3 y clasificar a Suiza a los cuartos de final.

La clasificación convirtió a este equipo en el primero de la historia suiza que supera dos eliminatorias consecutivas dentro de una misma Copa del Mundo.

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Una defensa que creció durante el torneo

Suiza recibió un gol en cada encuentro de la fase de grupos, pero elevó su rendimiento defensivo en los cruces directos.

Contra Argelia y Colombia completó 210 minutos sin conceder tantos. Kobel respondió cuando fue exigido y la defensa protegió mejor el área.

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El equilibrio también se observa en la distribución de los goles:

Johan Manzambi: tres.

tres. Breel Embolo: dos.

dos. Ruben Vargas: dos.

dos. Granit Xhaka: uno.

uno. Dan Ndoye: uno.

Por qué Suiza puede complicar a Argentina

El equipo de Yakin combina experiencia, fortaleza física y velocidad en las transiciones. Xhaka dirige la salida, Manzambi llega desde el mediocampo y Ndoye y Vargas ofrecen profundidad por los costados.

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Suiza también demostró paciencia. Debió esperar hasta el tramo final para quebrar a Bosnia y resistió 120 minutos antes de imponerse por penales frente a Colombia.

Argentina tendrá enfrente a una selección que todavía no perdió, recibió pocos goles y ya atravesó una definición bajo máxima presión.

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