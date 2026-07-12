Historial de Alajuelense vs. Herediano en finales: quién ganó más títulos

Uno de estos dos va a sumar un nuevo título a su palmarés en la Supercopa de Costa Rica que se disputa este domingo.

Alajuelense y Herediano volverán a encontrarse en un partido decisivo. La Supercopa de Costa Rica 2026 será una nueva final del Clásico Provincial, uno de los enfrentamientos que más veces puso un trofeo en juego dentro del fútbol nacional.

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Antes del partido de este domingo, manudos y florenses se enfrentaron en 15 finales que entregaron un título principal entre campeonato nacional, Copa, Supercopa y Recopa. La ventaja es mínima y pertenece a la Liga.

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¿Quién ganó más finales entre Alajuelense y Herediano?

Alajuelense ganó ocho de las 15 definiciones directas por un título, mientras que Herediano se quedó con las otras siete.

Finales disputadas: 15.

15. Títulos ganados por Alajuelense: 8.

8. Títulos ganados por Herediano: 7.

7. Próxima final: Supercopa de Costa Rica 2026.

La final de este domingo puede dejar el historial igualado 8-8 o permitir que la Liga amplíe su ventaja a 9-7. El registro toma las 11 finales por el campeonato nacional, dos por torneos de Copa, una Supercopa y una Recopa.

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Las finales de campeonato nacional entre Alajuelense y Herediano

Herediano posee una pequeña ventaja en las finales que definieron exclusivamente al campeón de Primera División. El Team ganó seis y la Liga cinco.

1980: Alajuelense campeón, con victorias 1-0 y 1-0.

Alajuelense campeón, con victorias 1-0 y 1-0. 1985: Herediano campeón, con victorias 1-0 y 1-0.

Herediano campeón, con victorias 1-0 y 1-0. Invierno 2010: Alajuelense campeón por penales, después de empatar 0-0 y 1-1.

Alajuelense campeón por penales, después de empatar 0-0 y 1-1. Invierno 2011: Alajuelense campeón por penales, tras dos empates 1-1.

Alajuelense campeón por penales, tras dos empates 1-1. Invierno 2012: Alajuelense campeón, luego de ganar 2-1 y empatar 1-1.

Alajuelense campeón, luego de ganar 2-1 y empatar 1-1. Invierno 2013: Alajuelense campeón por penales, después de dos partidos sin goles.

Alajuelense campeón por penales, después de dos partidos sin goles. Verano 2015: Herediano campeón por penales, tras empates 1-1 y 2-2.

Herediano campeón por penales, tras empates 1-1 y 2-2. Verano 2016: Herediano campeón, con victorias 1-0 y 2-0.

Herediano campeón, con victorias 1-0 y 2-0. Apertura 2019: Herediano campeón por penales.

Herediano campeón por penales. Apertura 2024: Herediano campeón con un global de 3-2.

Herediano campeón con un global de 3-2. Clausura 2025: Herediano campeón después de empatar 0-0 y ganar 1-0.

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La Liga dominó las primeras décadas de este historial, pero Herediano revirtió la tendencia: ganó las cinco finales de campeonato más recientes entre ambos.

Las finales de Copa entre Alajuelense y Herediano

Los dos clubes también se enfrentaron en dos definiciones de torneos de Copa:

Copa Guatemala 1937: Alajuelense derrotó 5-1 a Herediano.

Alajuelense derrotó 5-1 a Herediano. Copa Gran Bretaña 1947: Herediano venció 2-1 a Alajuelense.

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La primera de esas definiciones representa la victoria más amplia registrada entre ambos en una final por un trofeo.

La final de la Supercopa de 2012

Alajuelense y Herediano disputaron la primera Supercopa moderna el 22 de julio de 2012. La Liga ganó 2-0, gracias a los goles de Kevin Sancho y Elías Palma.

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Ese resultado aparece dentro del balance general como la séptima final ganada por los rojinegros frente al conjunto florense.

La final de la Recopa de 2025

La final más reciente entre ambos en una competencia diferente al campeonato nacional fue la Recopa de 2025.

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Alajuelense ganó 1-0 en el Fello Meza, con un gol de Alexis Gamboa al minuto 85. Ese triunfo le permitió a la Liga colocarse arriba 8-7 en el balance de títulos definidos directamente contra Herediano.

¿Por qué existen otros recuentos con más finales?

Algunos registros también contabilizan las llamadas finales de segunda fase de los torneos cortos y la definición del Clausura 2001.

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Esas series podían entregar un boleto para una Gran Final o definir una fase dentro del formato de la temporada, pero no siempre coronaban directamente al campeón nacional definitivo. Por esa razón, para este historial se consideran solamente las 15 series que entregaron el título principal de Primera División, Copa, Supercopa o Recopa.

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Todas las finales ganadas por cada equipo

Alajuelense:

Campeonato nacional 1980.

Invierno 2010.

Invierno 2011.

Invierno 2012.

Invierno 2013.

Copa Guatemala 1937.

Supercopa 2012.

Recopa 2025.

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Herediano: