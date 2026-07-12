“Antes de 2010 no existían”: Ricardo La Volpe cruza sin filtro a Carles Puyol y enciende la polémica entre Argentina y España

En la antesala de las semifinales del Mundial 2026, el entrenador argentino y Carlos Puyol protagonizaron un tenso debate.

Las semifinales del Mundial 2026 ya quedaron definidas, y España y Argentina aparecen entre los últimos cuatro equipos que quedan en pie, con la posibilidad latente de cruzarse en una hipotética gran final.

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En este contexto, el entrenador argentino Ricardo La Volpe, recordado en nuestra región por su paso por la Selección de Costa Rica y la Liga MX, protagonizó un tenso cruce con Carles Puyol, ex capitán de la España que se consagró como campeón mundial en Sudáfrica 2010.

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El estallido del Bigotón: “Mandaron un verso”

En el marco del programa de streaming Los Maestros, el “Bigotón” disparó munición pesada contra los ibéricos tras analizar la victoria de Argentina ante Suiza en los cuartos de final. Fiel a su estilo polémico, La Volpe lanzó: “¿Qué tiene que ver España? Ustedes aparecieron en el 2010, si antes no existían”.

Inmediatamente, Puyol intervino para defender a su selección y respondió: “Si en 2008 ganamos”, refiriéndose a la Eurocopa, pero La Volpe lo retrucó: “¿Dónde? Campeones del mundo digo. Ustedes mandaron un verso de 2010… y dónde está la camada de 2014, 2018 y 2022. Ahora tienen la camada, dejen de decir que crearon el 4-3-3… no, el 4-3-3 era de los años 80 y el que rompió con eso fue Arrigo Sacchi”.

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Durante todo el intercambio, el ex DT de La Sele se mostró vehemente y prácticamente no dejaba hablar al ídolo del Barcelona, elevando la temperatura del panel.

“¿Qué me vas a comparar a Busquets con Pirlo?”

En el debate también se habló de Sergio Busquets, pieza fundamental para que España saliera campeón del mundo en 2010 y marcara una época en el fútbol mundial. La Volpe, negado a darle todo el mérito a los españoles, preguntó algo alterado: “¿Qué me vas a comparar a Busquets con Pirlo?”.

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Puyol, claro, tampoco dudó en respaldar con firmeza a su ex compañero de La Roja y del Barcelona, dejando en claro lo que significaba tenerlo en la cancha para la defensa: “Cuando nos daban el equipo y cuando salí a jugar lo único que esperaba es que jugara Busquets porque yo sabía que para mí el partido iba a ser mucho más sencillo. Daba equilibrio en ataque, en defensa, rompía a primer toque… para mí es un jugador espectacular”.