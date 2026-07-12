Qué pasa si Alajuelense y Herediano empatan en la Supercopa de Costa Rica 2026

El reglamento de la Supercopa es claro y esto sucederá si en los 90 minutos Alajuelense y Herediano quedan igualados en el marcador.

Alajuelense y Herediano disputarán este domingo la Supercopa de Costa Rica 2026, una definición a partido único que necesariamente deberá terminar con un campeón en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

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La Liga se clasificó como campeona del Apertura 2025 y el Team lo hizo tras ganar el Clausura 2026. Pero, ¿cómo se resolverá el título en caso de que el Clásico Provincial termine igualado?

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¿Hay tiempo extra en la Supercopa de Costa Rica?

Si Alajuelense y Herediano terminan empatados después de los 90 minutos reglamentarios, el título se definirá mediante una tanda de penales.

No está contemplada la disputa de dos tiempos suplementarios de 15 minutos. En caso de empate durante el tiempo reglamentario, la definición pasará directamente a los penales.

La secuencia sería la siguiente:

Se disputan los 90 minutos reglamentarios.

Si termina en empate, no se juega prórroga.

El campeón se define mediante lanzamientos desde el punto penal.

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Alajuelense y Herediano ya definieron títulos por penales

Los penales tienen un lugar importante en la historia reciente de las finales entre manudos y florenses. En diciembre de 2019, Herediano conquistó el campeonato nacional en el estadio Alejandro Morera Soto después de imponerse 5-4 en la tanda, tras una serie que permaneció igualada incluso después del tiempo extra.

También en 2018, el Team eliminó a la Liga mediante los lanzamientos desde los once metros en una definición de la segunda fase del campeonato nacional.

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¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Herediano?

La final de la Supercopa se jugará este domingo 12 de julio de 2026, desde las 5:00 p.m. de Costa Rica, en el estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago.