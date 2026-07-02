Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde contra Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026

Portugal, una de las favoritas a quedarse con el Mundial 2026, se enfrenta a la siempre complicada Croacia de Luka Modric.

Portugal enfrenta este jueves a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que puede ser uno de los más parejos de esta ronda por nombres, experiencia y peso mundialista.

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El equipo de Roberto Martínez llegó a esta instancia como segundo del Grupo K, con 5 puntos. Empató 1-1 ante Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró con un 0-0 frente a Colombia.

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Croacia, por su parte, avanzó como segunda del Grupo L. Perdió 4-2 contra Inglaterra, reaccionó con un 1-0 ante Panamá y aseguró la clasificación con un 2-1 frente a Ghana. Ahora ambos se cruzan en Toronto, con un lugar en octavos en juego.

Qué pasa si Portugal le gana a Croacia

Si Portugal le gana a Croacia, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitiría dejar atrás las dudas de la fase de grupos y sostener su condición de candidata. Portugal tiene plantel, ranking y figuras para aspirar a una campaña profunda, pero necesita trasladar esa jerarquía a un partido de eliminación directa.

El ganador de este cruce enfrentará en octavos al vencedor de España vs. Austria. Por eso, superar a Croacia no solo significa avanzar: también implica entrar en una llave de máxima exigencia, con la posibilidad de un duelo ibérico ante España o un cruce físico contra Austria.

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Para Portugal, ganar sería cumplir con la lógica previa. Pero también sería una señal de autoridad ante un rival que suele crecer en las fases decisivas.

Qué pasa si Portugal empata contra Croacia

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Portugal y Croacia igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la igualdad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede ser delicado para Portugal. Aunque llega mejor ubicada en el ranking, Croacia tiene una historia reciente muy fuerte en partidos largos, prórrogas y definiciones de alta presión.

Cuanto más se estire el partido, más puede crecer la tensión del lado portugués. Para Croacia, llevar el cruce al alargue o a los penales puede convertirse en una vía real para emparejar la diferencia de jerarquía.

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Qué pasa si Portugal pierde contra Croacia

Si Portugal pierde contra Croacia, quedará eliminado del Mundial 2026.

Sería un golpe muy duro para una selección que llegó al torneo con una de las mejores posiciones del ranking FIFA y con una generación repleta de nombres de elite. Una caída en 16avos abriría muchas preguntas sobre el rendimiento colectivo del equipo.

El impacto sería todavía mayor por el contexto de Cristiano Ronaldo. Cada partido de Portugal en este Mundial está atravesado por la posibilidad de que sea una de sus últimas funciones mundialistas.

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Para Croacia, en cambio, sería una clasificación enorme. Después de levantarse de la derrota inicial ante Inglaterra, eliminar a Portugal confirmaría que sigue siendo una selección peligrosísima en cruces de Copa del Mundo.

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En resumen