Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde contra Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026

Portugal, una de las favoritas a quedarse con el Mundial 2026, se enfrenta a la siempre complicada Croacia de Luka Modric.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Cristiano Ronaldo no quiere quedarse en los 16avos de final.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo no quiere quedarse en los 16avos de final.

Portugal enfrenta este jueves a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que puede ser uno de los más parejos de esta ronda por nombres, experiencia y peso mundialista.

Publicidad

El equipo de Roberto Martínez llegó a esta instancia como segundo del Grupo K, con 5 puntos. Empató 1-1 ante Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró con un 0-0 frente a Colombia.

Cerrada en un 95%: Centroamérica recibe la noticia más esperada sobre la Copa América 2028

ver también

Cerrada en un 95%: Centroamérica recibe la noticia más esperada sobre la Copa América 2028

Croacia, por su parte, avanzó como segunda del Grupo L. Perdió 4-2 contra Inglaterra, reaccionó con un 1-0 ante Panamá y aseguró la clasificación con un 2-1 frente a Ghana. Ahora ambos se cruzan en Toronto, con un lugar en octavos en juego.

Qué pasa si Portugal le gana a Croacia

Si Portugal le gana a Croacia, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitiría dejar atrás las dudas de la fase de grupos y sostener su condición de candidata. Portugal tiene plantel, ranking y figuras para aspirar a una campaña profunda, pero necesita trasladar esa jerarquía a un partido de eliminación directa.

El ganador de este cruce enfrentará en octavos al vencedor de España vs. Austria. Por eso, superar a Croacia no solo significa avanzar: también implica entrar en una llave de máxima exigencia, con la posibilidad de un duelo ibérico ante España o un cruce físico contra Austria.

Publicidad

Para Portugal, ganar sería cumplir con la lógica previa. Pero también sería una señal de autoridad ante un rival que suele crecer en las fases decisivas.

Qué pasa si Portugal empata contra Croacia

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Portugal y Croacia igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la igualdad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

Publicidad

Ese escenario puede ser delicado para Portugal. Aunque llega mejor ubicada en el ranking, Croacia tiene una historia reciente muy fuerte en partidos largos, prórrogas y definiciones de alta presión.

Cuanto más se estire el partido, más puede crecer la tensión del lado portugués. Para Croacia, llevar el cruce al alargue o a los penales puede convertirse en una vía real para emparejar la diferencia de jerarquía.

Publicidad
Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Harry Kane

ver también

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Harry Kane

Qué pasa si Portugal pierde contra Croacia

Si Portugal pierde contra Croacia, quedará eliminado del Mundial 2026.

Sería un golpe muy duro para una selección que llegó al torneo con una de las mejores posiciones del ranking FIFA y con una generación repleta de nombres de elite. Una caída en 16avos abriría muchas preguntas sobre el rendimiento colectivo del equipo.

El impacto sería todavía mayor por el contexto de Cristiano Ronaldo. Cada partido de Portugal en este Mundial está atravesado por la posibilidad de que sea una de sus últimas funciones mundialistas.

Publicidad

Para Croacia, en cambio, sería una clasificación enorme. Después de levantarse de la derrota inicial ante Inglaterra, eliminar a Portugal confirmaría que sigue siendo una selección peligrosísima en cruces de Copa del Mundo.

Publicidad

En resumen

  • Si Portugal gana, avanza a los octavos de final y enfrentará al ganador de España vs. Austria.
  • Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.
  • Si Portugal pierde, queda eliminado del Mundial 2026 y Croacia dará uno de los golpes fuertes de los 16avos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. Croacia por los 16avos del Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. Croacia por los 16avos del Mundial 2026?

¿Por qué no juega Josko Gvardiol en Croacia vs. Portugal?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Josko Gvardiol en Croacia vs. Portugal?

Portugal vs. Croacia EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 16avos de final
Mundial 2026

Portugal vs. Croacia EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 16avos de final

¿Quién es el árbitro de Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo