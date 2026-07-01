Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Harry Kane

Harry Kane sacudió las redes de RD Congo en dos ocasiones y se mete de lleno en la tabla de golaeadores que lidera Lionel Messi.

La batalla por convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo está que arde. Este miércoles 1 de julio, el delantero inglés Harry Kane se vistió de héroe al anotar un doblete que le dio la vuelta al partido contra la República Democrática del Congo, rescatando a Inglaterra cuando iba perdiendo 1-0.

Publicidad

Con estas dos anotaciones, “El Huracán” llegó a 5 goles en el torneo, alcanzando la misma cifra que el noruego Erling Haaland, quien también anotó en esta ronda de Dieciseisavos de Final.

ver también Inglaterra eliminó a Congo y enfrentará a México en 8vos de final: cuándo y dónde juegan por el Mundial 2026

En la cima con 6 tantos se encuentran Lionel Messi y Kylian Mbappé. Al argentino le resta completar su partido de la ronda.

La ventaja para el astro argentino es que todavía no juega su partido de esta fase. La Albiceleste se enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio a las 4:00 p.m. (hora de Centroamérica) en el Hard Rock Stadium de Miami, por lo que Messi tendrá una oportunidad perfecta para quedarse con el liderato en solitario.

Con los Octavos de Final del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la competencia se pondrá cada vez más emocionante.

Publicidad

Así marcha la tabla de goleadores EN VIVO