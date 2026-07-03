Qué pasa si Cabo Verde gana, empata o pierde contra Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026

Cabo Verde ya hizo historia, pero quiere marcar otra página dorada venciendo a Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026.

Cabo Verde enfrenta este viernes a Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026, en el partido más grande de su historia futbolística. Del otro lado estará nada menos que la campeona vigente, número 1 del ranking FIFA y una de las grandes candidatas al título.

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La selección africana llegó a esta instancia como segunda del Grupo H, por detrás de España y por encima de Uruguay y Arabia Saudita. En su primera participación mundialista, empató 0-0 contra España, igualó 2-2 frente a Uruguay y cerró con otro 0-0 ante Arabia Saudita.

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Argentina, por su parte, avanzó como líder del Grupo J con puntaje perfecto. El equipo de Lionel Scaloni debutó con un 3-0 ante Argelia, luego venció 2-0 a Austria y cerró la fase de grupos con un 3-1 frente a Jordania. Ahora ambos se cruzan en Miami, con un lugar en octavos de final en juego.

Qué pasa si Cabo Verde le gana a Argentina

Si Cabo Verde le gana a Argentina, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

Sería una de las mayores sorpresas en la historia reciente de la Copa del Mundo. Cabo Verde no solo eliminaría al campeón vigente, sino que lo haría en su primera participación mundialista y después de haber superado un grupo con España y Uruguay.

El vencedor de este cruce enfrentará en octavos al ganador de Australia vs. Egipto. Para Cabo Verde, eso significaría pasar de revelación de la fase de grupos a una de las grandes historias del torneo.

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Además, el golpe tendría un valor simbólico enorme. El equipo africano ya demostró que puede competir desde el orden, la paciencia y la resistencia. Ganarle a Argentina sería convertir esa fórmula en una hazaña mundialista.

Qué pasa si Cabo Verde empata contra Argentina

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Cabo Verde y Argentina igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad se mantiene después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario sería positivo para Cabo Verde. Cuanto más se alargue el partido, más puede crecer la presión sobre Argentina, que llega como favorita absoluta y con la obligación de avanzar.

Para la selección africana, resistir el empate puede ser una vía real para emparejar una diferencia enorme de jerarquía. En los penales, el ranking, la historia y el favoritismo pesan menos que la ejecución y la fortaleza emocional.

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Qué pasa si Cabo Verde pierde contra Argentina

Si Cabo Verde pierde contra Argentina, quedará eliminado del Mundial 2026.

La derrota pondría fin a una campaña histórica, pero no borraría lo conseguido. Cabo Verde debutó en una Copa del Mundo, avanzó a la fase eliminatoria, terminó invicta en el Grupo H y dejó atrás a selecciones con mucha más tradición mundialista.

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Caer ante Argentina sería un cierre lógico por la diferencia de jerarquía, ranking y recorrido. Aun así, el equipo africano se iría del torneo con una marca enorme: demostró que podía competir contra rivales de mayor peso y que su clasificación no fue una casualidad.

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En resumen

Si Cabo Verde gana , avanza a los octavos de final y enfrentará al ganador de Australia vs. Egipto .

, avanza a los y enfrentará al ganador de . Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

y luego si la igualdad se mantiene. Si Cabo Verde pierde, quedará eliminado del Mundial 2026, pero cerrará una campaña histórica en su primera Copa del Mundo.