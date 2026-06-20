Qué pasa si Alemania gana, empata o pierde contra Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026

Alemania quiere sellar su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 y su próximo rival es Costa de Marfil.

Alemania juega este sábado un partido que puede dejarla muy cerca de los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo de Julian Nagelsmann enfrentará a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E, en un cruce directo entre los dos ganadores de la primera jornada.

El partido se disputará en el Toronto Stadium, nombre FIFA del BMO Field. Alemania llega con 3 puntos después de golear 7-1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil también suma 3 unidades tras vencer 1-0 a Ecuador.

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El ganador quedará con 6 puntos y puede clasificarse este mismo sábado. La cuenta dependerá de lo que ocurra después entre Ecuador y Curazao.

Qué pasa si Alemania le gana a Costa de Marfil

Si Alemania vence a Costa de Marfil, llegará a 6 puntos y quedará en una posición excelente dentro del Grupo E.

Para clasificarse matemáticamente este mismo sábado, necesitará que Ecuador no le gane a Curazao. Es decir: si el otro partido termina con empate o con triunfo de Curazao, Alemania tendrá asegurado su pase a los 16avos de final.

La explicación está en el calendario. En la última fecha se enfrentan Costa de Marfil y Curazao, por lo que, si Ecuador no gana su partido, ya no podrían quedar dos equipos en condiciones de alcanzar a Alemania en puestos de clasificación. En cambio, si gana la selección sudamericana podría darse un triple empate tras la última fecha.

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Con una victoria ante Costa de Marfil, la Mannschaft también llegaría al cierre ante Ecuador con mucho margen, una diferencia de gol muy favorable y la posibilidad de pelear el primer lugar del grupo.

Qué pasa si Alemania empata contra Costa de Marfil

Si Alemania empata, quedará con 4 puntos después de dos partidos. Seguiría muy bien ubicada, pero no tendría la clasificación asegurada.

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El empate mantendría a Alemania y Costa de Marfil en la parte alta del grupo, ambos con 4 unidades, y dejaría el panorama pendiente de lo que ocurra entre Ecuador y Curazao.

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Para los europeos no sería un mal resultado por cómo empezó el torneo. La goleada 7-1 ante Curazao le dejó una diferencia de gol muy fuerte, un recurso que puede pesar si el grupo termina ajustado.

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Aun así, el equipo de Nagelsmann llegaría a la última fecha contra Ecuador con algo todavía por resolver. Estaría bien encaminado, pero sin boleto matemático.

Qué pasa si Alemania pierde contra Costa de Marfil

Si Alemania pierde, quedará con 3 puntos y Costa de Marfil subirá a 6.

En ese caso, la selección africana podría clasificarse este mismo sábado si Curazao no le gana a Ecuador. La lógica es la misma: si los caribeños empatan o pierden, Costa de Marfil ya tendría 6 puntos y no podrían quedar dos equipos por encima suyo en la tabla.

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Para Alemania, en cambio, la derrota cambiaría el tono del grupo. Después del debut arrollador ante Curazao, una caída contra Costa de Marfil obligaría a la Mannschaft a jugarse mucho en la última fecha ante Ecuador.

El margen seguiría existiendo, especialmente por la diferencia de gol del 7-1 inicial, pero ya no habría espacio para administrar el grupo con tranquilidad.

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Cómo se juega la última fecha del Grupo E

La tercera fecha del Grupo E se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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Ecuador vs. Alemania

Curazao vs. Costa de Marfil

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En resumen