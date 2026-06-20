¿Quién es el árbitro de Alemania vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Juan Gabriel Benítez

Alemania y Costa de Marfil se juegan la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026. Este es el árbitro del juego.

Juan Gabriel Benítez será el árbitro principal de Alemania vs. Costa de Marfil, partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo E del Mundial que se jugará este sábado 20 de junio en el Toronto Stadium, en Canadá, y puede empezar a definir la parte alta de la zona.

La designación tiene valor propio para el arbitraje paraguayo. Benítez tendrá su primer partido como juez principal en una Copa del Mundo absoluta, después de haber tenido actividad en este mismo torneo como cuarto árbitro en el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

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El contexto deportivo también aumenta la exigencia. Alemania llega como líder del grupo tras golear 7-1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil suma también 3 puntos después de vencer 1-0 a Ecuador. El ganador quedará muy cerca de los 16avos de final.

Quién es Juan Gabriel Benítez, el árbitro de Alemania vs. Costa de Marfil

Juan Gabriel Benítez Mareco es un árbitro paraguayo nacido en Asunción el 23 de octubre de 1982.

Su carrera en la máxima categoría del fútbol paraguayo comenzó en 2015, y en 2019 obtuvo la insignia FIFA, un paso decisivo para empezar a dirigir partidos internacionales de mayor exigencia.

Desde entonces, fue ganando presencia en competencias sudamericanas y en torneos de selecciones. Su designación para Alemania vs. Costa de Marfil lo coloca ahora frente al partido más importante de su carrera.

Un árbitro con recorrido en Conmebol

Benítez llega al Mundial con experiencia en partidos de alto nivel dentro de Sudamérica. Desde que recibió el gafete FIFA en 2019, dirigió encuentros de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias Sudamericanas y Copa América.

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Ese tipo de competencias suele exigir manejo de presión, carácter y capacidad para sostener partidos con mucho contacto. En Sudamérica, los árbitros están acostumbrados a escenarios intensos, reclamos constantes y partidos donde cada decisión queda bajo análisis.

Ese recorrido ayuda a explicar por qué FIFA lo incluyó dentro del grupo de árbitros seleccionados para el Mundial 2026.

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Del básquet al arbitraje

Antes de dedicarse de lleno al arbitraje, Benítez tuvo un pasado deportivo particular: practicó baloncesto e incluso llegó a representar a Paraguay en categorías inferiores.

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Ese antecedente forma parte de su historia personal. Después se volcó al fútbol desde otro lugar y fue construyendo una carrera que lo llevó desde el campeonato paraguayo hasta el máximo escenario internacional.

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Hoy, su presencia en Alemania vs. Costa de Marfil representa uno de los puntos más altos de ese camino.

El cuerpo arbitral de Alemania vs. Costa de Marfil

La terna tendrá fuerte presencia paraguaya, con Benítez acompañado por dos asistentes de su país.

Árbitro principal: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay) Asistente 1: Eduardo Cardozo (Paraguay)

Eduardo Cardozo (Paraguay) Asistente 2: Milciades Saldívar (Paraguay)

Milciades Saldívar (Paraguay) Cuarto árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

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