Panamá mira a Honduras: el histórico partido que FIFA le entregó a Said Martínez para el Mundial 2026

Said Martínez ha sido premiado para pitarle a una campeona del mundo en la jornada 2 del Mundial 2026. Aquí todos los detalles.

El árbitro hondureño Said Martínez sigue haciendo historia en la Copa del Mundo 2026. Tras una gran actuación en su debut, la FIFA premió oficialmente al réferi catracho al designarlo como el juez central para el emocionante partido entre Inglaterra y Ghana, programado para este martes 23 de junio.

Con este nombramiento, “El Matemático” continúa consolidándose como el primer árbitro principal de Honduras en dirigir en una cita mundialista. El esperado juego se disputará en el Estadio de Boston a las 2:00 PM (hora de Honduras).

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Martínez no estará solo en esta aventura, ya que liderará un cuerpo arbitral con fuerte presencia centroamericana. Sus compatriotas Walter López y Cristhian Ramírez lo acompañarán en las bandas como primer y segundo asistente, mientras que los chinos Ma Ning y Zhou Fei completarán el equipo como cuarto y quinto árbitro.

La oportunidad llega en un momento inmejorable tanto para el réferi como para las selecciones. Tanto Inglaterra como Ghana ganaron sus respectivos partidos en la primera jornada del Grupo L, lo que significa que el equipo que logre la victoria este martes clasificará de forma directa a los dieciseisavos de final.

Este partido de alta tensión será una prueba de fuego para el silbante de Tocoa, Colón. Una buena actuación en un escenario tan importante y ante potencias de este calibre le permitiría a Said Martínez aspirar a dirigir partidos de eliminación directa en las siguientes fases del Mundial 2026.

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En resumen

El hondureño Said Martínez fue designado por la FIFA como árbitro central para el partido Inglaterra vs. Ghana de este martes 23 de junio en Boston, extendiendo su marca como el primer catracho en dirigir en este torneo tras su buen debut en el Qatar-Suiza.

“El Matemático” liderará un cuerpo arbitral con sello hondureño, acompañado en las bandas por sus compatriotas Walter López y Cristhian Ramírez como asistentes de línea.

El encuentro es crucial para el futuro del Mundial 2026, ya que tanto Inglaterra como Ghana ganaron en su debut y el vencedor asegurará su boleto directo a los dieciseisavos de final.

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