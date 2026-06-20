En qué ciudad y estadio juegan Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: capacidad y pronóstico del clima

Alemania quiere asegurar su boleto a la siguiente ronda y lo hace en un estadio donde sus aficionados prometen llenarlo.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 en una de las dos sedes canadienses del torneo: el Toronto Stadium.

Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como BMO Field, casa de Toronto FC en la MLS y de los Toronto Argonauts en la liga canadiense de fútbol americano. Ahora será escenario de un partido con mucho peso en la parte alta del grupo.

Alemania llega como líder después de golear 7-1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil también empezó con victoria, tras vencer 1-0 a Ecuador. Por eso, el cruce en Toronto puede dejar a uno de los dos muy cerca de los 16avos de final.

Dónde juegan Alemania vs. Costa de Marfil

El partido entre Alemania y Costa de Marfil se jugará en Toronto, la ciudad más grande de Canadá y una de las sedes norteamericanas del Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Exhibition Place, cerca del lago Ontario y del centro de la ciudad. Esa zona es uno de los puntos más reconocidos de Toronto para eventos deportivos, conciertos y encuentros masivos.

Durante el torneo, FIFA identifica el recinto como Toronto Stadium, aunque su nombre habitual es BMO Field.

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El BMO Field, una sede futbolera en Canadá

El BMO Field tiene una identidad distinta dentro del mapa de sedes del Mundial 2026. A diferencia de varios estadios estadounidenses construidos principalmente para la NFL, el estadio de Toronto está directamente asociado al fútbol.

Allí juega Toronto FC, uno de los clubes más reconocidos de la MLS, y también lo utiliza la selección canadiense en distintos partidos internacionales.

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Para recibir el Mundial 2026, el recinto fue adaptado y ampliado. Es una sede más compacta que otros gigantes del torneo, pero con un ambiente que puede sentirse muy cercano al campo.

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Capacidad del Toronto Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Toronto Stadium para el Mundial 2026 se ubica cerca de los 45.000 espectadores.

No es una de las sedes más grandes del torneo, pero sí una de las más particulares. Su tamaño puede generar un ambiente más cerrado y ruidoso, especialmente en partidos con selecciones de mucha convocatoria o con comunidades fuertes en Canadá.

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Para Alemania vs. Costa de Marfil, el marco puede ser atractivo: una potencia europea frente a una selección africana que llega fortalecida después de ganar en el debut.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Toronto Stadium

El Toronto Stadium tendrá seis partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y uno de eliminación directa.

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Entre los encuentros programados en esta sede aparecen:

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina — 12 de junio, Grupo B

— 12 de junio, Grupo B Ghana 1-0 Panamá — 17 de junio, Grupo L

— 17 de junio, Grupo L Alemania vs. Costa de Marfil — 20 de junio, Grupo E

— 20 de junio, Grupo E Panamá vs. Croacia — 23 de junio, Grupo L

— 23 de junio, Grupo L Senegal vs. Irak — 26 de junio, Grupo I

— 26 de junio, Grupo I 16avos de final — 2 de julio

Cómo estará el clima para Alemania vs. Costa de Marfil

El partido se jugará por la tarde en Toronto y el clima aparece como un factor manejable. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 23°C, con cielo parcialmente soleado.

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Puede aparecer alguna chance de chubascos hacia el final de la tarde, pero no se prevé un escenario de calor extremo. A diferencia de sedes como Houston, Miami o Arlington, Toronto ofrece condiciones más frescas para competir.

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El estadio es abierto, por lo que el clima tendrá incidencia directa en el partido. Aun así, las condiciones parecen favorables para sostener un buen ritmo de juego.

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Datos de Alemania vs. Costa de Marfil