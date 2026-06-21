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Thomas Christiansen toma medida drástica con la Selección de Panamá de cara al juego ante Croacia

Thomas Christiansen no quiere repetir lo sucedido ante Ghana y ahora se enfoca en sumar contra Croacia.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Christiansen no quiere más sorpresas con Panamá
© FepafutChristiansen no quiere más sorpresas con Panamá

La Selección de Panamá ya se encuentra en Toronto, Canadá, donde afrontará uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando se mida a Croacia por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026. Tras la dolorosa derrota sufrida en el último minuto frente a Ghana, los dirigidos por Thomas Christiansen saben que están obligados a sumar tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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La llegada del combinado canalero estuvo marcada por un emotivo recibimiento de cientos de aficionados panameños que se hicieron presentes en las calles de Toronto para mostrar su apoyo al equipo. Banderas, cánticos y mensajes de aliento acompañaron a la delegación, que encontró un ambiente de confianza pese al complicado inicio en la máxima cita del fútbol mundial.

Christiansen apuesta por el hermetismo antes del duelo decisivo

La propia Federación Panameña de Fútbol compartió el sentir de todo un país con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores canaleros: “Volvemos a Toronto. Con la fe de todo un país detrás”. El respaldo de la afición llega en un momento clave para una selección que necesita reaccionar de inmediato para evitar una eliminación prematura.

Sin embargo, la principal novedad en la concentración panameña fue la decisión tomada por el técnico Thomas Christiansen, quien por primera vez desde el inicio del torneo decidió cerrar completamente las puertas de los entrenamientos. La medida sorprendió a la prensa y al entorno del equipo, ya que tampoco habrá contacto con los medios de comunicación hasta la conferencia oficial previa al compromiso frente a los europeos.

Aunque el entrenamiento se desarrolló bajo estricta reserva, trascendió que el estratega apostaría por una alineación integrada por Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman, Carlos Harvey, Édgar Yoel Bárcenas, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman, una formación diseñada para competir de igual a igual ante una Croacia que también necesita ganar tras caer en su debut contra Inglaterra.

Otro de los focos de atención sigue siendo la situación de Adalberto Carrasquilla, quien continúa recuperándose y todavía no ha podido entrenar con total normalidad junto al resto de sus compañeros. La jornada del lunes será determinante para conocer si el talentoso mediocampista entra en la convocatoria definitiva.

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Aunque su presencia como titular parece complicada, no se descarta que pueda ocupar un lugar en el banco de suplentes para aportar experiencia y calidad en un partido que puede definir el futuro de Panamá en el Mundial 2026.

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