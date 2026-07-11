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¿Por qué expulsaron a Breel Embolo en Suiza vs. Argentina por los cuartos del Mundial 2026?

Breel Embolo vio la tarjeta roja en el segundo tiempo del duelo entre Suiza y Argentina por una jugada que desató la polémica en el Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Polémica en el Mundial 2026.
© Getty.Polémica en el Mundial 2026.

Suiza sufrió un golpe durísimo en el tramo final del partido ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. A los 76 minutos, Breel Embolo fue expulsado después de una jugada que primero había sido sancionada a favor del conjunto helvético, pero que terminó cambiando por completo tras la revisión del VAR.

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La acción tuvo como protagonista al delantero suizo y a Leandro Paredes. Embolo cayó al suelo y simuló haber recibido una infracción del mediocampista argentino. En primera instancia, el árbitro João Pinheiro compró la maniobra, cobró falta para Suiza y amonestó a Paredes.

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El VAR corrigió la decisión de João Pinheiro

La jugada no tardó en ser revisada. Desde el VAR llamaron a Pinheiro para que observara nuevamente la acción en el monitor y, tras ver la repetición, el árbitro portugués cambió su decisión inicial.

Embolo se fue expulsado cuando Argentina y Suiza empataban 1-1 (Getty Images).

Embolo se fue expulsado cuando Argentina y Suiza empataban 1-1 (Getty Images).

Pinheiro anuló la amonestación a Paredes, quitó la falta que había cobrado para Suiza y sancionó tiro libre para Argentina. Además, le mostró tarjeta amarilla a Embolo por simulación: fue su segunda amonestación en el partido.

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¿Por qué fue expulsado Breel Embolo?

Embolo fue expulsado porque esa amarilla por simulación fue la segunda que recibió en el partido. El delantero suizo ya estaba amonestado, por lo que la corrección arbitral terminó dejándolo fuera del encuentro.

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En cuestión de segundos, Suiza pasó de tener una falta a favor cerca de la mitad de la cancha a quedarse con un hombre menos. La intervención del VAR corrigió lo que inicialmente había sido una sanción contra Paredes y terminó castigando al delantero helvético.

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