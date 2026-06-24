¿Por qué no juega Raphinha en Escocia vs. Brasil por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026?

La selección de Brasil afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando se enfrente a Escocia en el Miami Stadium por la tercera y última jornada del Grupo C. La Verdeamarela llega con la posibilidad de asegurar su clasificación directa a los dieciseisavos de final, aunque deberá hacerlo enfrentando una sensible ausencia en su plantel.

Publicidad

ver también Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde contra Escocia por el Grupo C del Mundial 2026

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha mostrado una evolución positiva durante el torneo y depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, la preparación para este compromiso quedó marcada por la baja de Raphinha, una de sus principales figuras ofensivas, un jugador que ha sido determinante tanto con la selección brasileña como en su reciente temporada con el Barcelona.

¿Por qué no jugará Raphinha?

La noticia que golpeó al cuerpo técnico brasileño fue la confirmación de la lesión de Raphinha, quien no podrá estar disponible para enfrentar a los escoceses. El extremo sufrió molestias físicas durante el encuentro anterior frente a Haití, situación que lo obligó a abandonar el terreno de juego antes del pitazo final y encendió la preocupación en el entorno de la selección en el Mundial.

Tras los exámenes médicos realizados en las últimas horas, se confirmó que el atacante presenta una lesión muscular en el muslo derecho, diagnóstico que automáticamente lo deja fuera del decisivo compromiso de la fase de grupos. La ausencia del habilidoso futbolista representa un desafío para Ancelotti, quien deberá reorganizar su ataque para mantener el poder ofensivo del equipo.

Pese a la baja, el ambiente dentro del combinado brasileño sigue siendo optimista. El cuerpo médico trabaja con un plan específico para acelerar la recuperación del jugador sin poner en riesgo su condición física. La prioridad es que llegue en plenitud de condiciones a una eventual participación en la fase eliminatoria si Brasil consigue avanzar.

Publicidad

ver también Raphinha sale lesionado en pleno Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: qué le pasó al delantero del Barcelona

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en el duelo frente a Escocia, donde la pentacampeona del mundo buscará sellar su boleto a los dieciseisavos de final. Con una plantilla llena de talento y la experiencia de Carlo Ancelotti en el banquillo, Brasil confía en superar este obstáculo y recuperar pronto a Raphinha, una pieza considerada fundamental para sus aspiraciones de conquistar una nueva estrella mundialista.