Qué pasa si Marruecos gana, empata o pierde contra Haití por el Grupo C del Mundial 2026

Marruecos tiene todo en sus manos para estar en la siguiente ronda. Su último rival es Haití y esto pasa con cada resultado que saque.

Marruecos juega este miércoles un partido decisivo ante Haití por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El equipo africano llega con 4 puntos y depende de sí mismo para clasificarse a los 16avos de final.

Publicidad

El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium, y se jugará en simultáneo con Escocia vs. Brasil, el otro partido de la zona.

ver también Luka Modric le manda un mensaje a Panamá después de eliminarla del Mundial 2026

Marruecos viene de empatar 1-1 ante Brasil y de vencer 1-0 a Escocia. Haití, en cambio, perdió sus dos partidos: 1-0 contra Escocia y 3-0 frente a Brasil. Por eso, la selección caribeña ya no tiene chances de avanzar.

Qué pasa si Marruecos le gana a Haití

Si Marruecos le gana a Haití, llegará a 7 puntos y se clasificará a los 16avos de final.

La victoria le asegurará al equipo africano terminar entre los dos primeros del Grupo C. Además, lo dejará con chances de quedarse con el primer lugar de la zona, dependiendo de lo que ocurra entre Brasil y Escocia.

Si Brasil no le gana a Escocia, Marruecos terminará primero. Si Brasil también gana, el orden entre brasileños y marroquíes dependerá de la diferencia de gol y de los demás criterios de desempate.

Publicidad

Qué pasa si Marruecos empata contra Haití

Si Marruecos empata contra Haití, llegará a 5 puntos y también se clasificará a los 16avos de final.

Con esa cantidad de puntos, Haití ya no podrá alcanzarlo y Escocia solo podría superarlo si le gana a Brasil. Incluso en ese escenario, Marruecos quedaría por encima de la Verdeamarela o se mantendría entre los dos primeros, según el resultado del otro partido.

Publicidad

El empate no sería un resultado brillante frente a una selección ya eliminada, pero le alcanzaría para cumplir el primer objetivo: meterse en la siguiente ronda.

La duda estaría en el puesto final. Marruecos podría terminar primero o segundo del grupo, dependiendo de lo que pase en Escocia vs. Brasil.

Publicidad

Qué pasa si Marruecos pierde contra Haití

Si Marruecos pierde contra Haití, seguirá con 4 puntos y quedará pendiente de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

La derrota no lo eliminará automáticamente, pero sí puede complicar su posición. Si Brasil le gana o empata con Escocia, Marruecos seguirá con muchas chances de terminar segundo y clasificarse de forma directa.

Publicidad

El escenario más delicado aparecería si Escocia derrota a Brasil. En ese caso, Escocia llegaría a 6 puntos, Brasil quedaría con 4 y Marruecos también se mantendría con 4. Ahí los criterios de desempate podrían definir si Marruecos termina segundo o tercero.

Incluso si cae al tercer lugar, Marruecos todavía podría avanzar por la tabla de mejores terceros, pero ya no dependería únicamente de sí mismo.

Publicidad

Por eso, perder ante Haití sería un golpe fuerte para una selección que llega con todo a favor para clasificarse.

Tabla de posiciones del Grupo C

Publicidad

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo C puede tener escenarios de empate en puntos, especialmente si Marruecos pierde y Escocia le gana a Brasil.

Si dos o más selecciones terminan igualadas, FIFA aplica criterios de desempate para ordenar la tabla.

Publicidad

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

en los partidos entre los equipos empatados. Diferencia de gol en esos partidos.

en esos partidos. Goles convertidos en esos partidos.

en esos partidos. Diferencia de gol general del grupo.

del grupo. Goles convertidos en todo el grupo.

en todo el grupo. Conducta deportiva .

. Ranking FIFA.

ver también MisterChip saca a la luz lo que nadie tenía en cuenta sobre la eliminación de Panamá del Mundial 2026: “Muchísima desgracia”

En resumen

Si Marruecos gana , llegará a 7 puntos , se clasificará a los 16avos de final y peleará por terminar primero del Grupo C.

, llegará a , se clasificará a los y peleará por terminar primero del Grupo C. Si Marruecos empata , quedará con 5 puntos y también avanzará a la siguiente ronda.

, quedará con y también avanzará a la siguiente ronda. Si Marruecos pierde, seguirá con 4 puntos y deberá mirar lo que ocurra entre Escocia y Brasil para saber si clasifica de forma directa o si queda pendiente de los desempates y la tabla de mejores terceros.