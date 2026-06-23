En qué clubes juegan los futbolistas de Uzbekistán y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

La diferencia entre Khusanov y el resto del plantel es muy marcada. El defensor representa más de la mitad del valor total de mercado de Uzbekistán.

Uzbekistán disputa el Mundial 2026 por primera vez en su historia y llega a su partido contra Portugal con un plantel que mezcla futbolistas de la liga local con nombres importantes repartidos por Europa, Medio Oriente y Asia.

El seleccionado dirigido por Fabio Cannavaro viene de perder 3-1 ante Colombia en su debut por el Grupo K, aunque ese partido también dejó un momento histórico: Abbosbek Fayzullaev marcó el primer gol de Uzbekistán en una Copa del Mundo.

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Ahora, el desafío será todavía mayor. Uzbekistán enfrentará a Portugal en el Houston Stadium, en un cruce donde buscará sumar para mantenerse con vida en una zona que también tiene a Colombia y RD Congo.

Cuál es el valor total de la selección de Uzbekistán

Según Transfermarkt, el valor total de mercado de la selección de Uzbekistán es de 85,13 millones de euros.

La cifra está muy influida por la presencia de Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City y futbolista más valioso del plantel. El zaguero tiene una cotización de 50 millones de euros, muy por encima del resto de sus compañeros.

Más atrás aparecen Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov, ambos del İstanbul Başakşehir, con un valor de 7 millones de euros cada uno. Ellos forman parte del núcleo más fuerte de una selección que llega al Mundial con una base local, pero también con varios jugadores de recorrido internacional.

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Los futbolistas más valiosos de Uzbekistán

Estos son algunos de los futbolistas de Uzbekistán mejor cotizados para el Mundial 2026:

Abdukodir Khusanov — Manchester City — 50 millones de euros

— Manchester City — Abbosbek Fayzullaev — İstanbul Başakşehir — 7 millones de euros

— İstanbul Başakşehir — Eldor Shomurodov — İstanbul Başakşehir — 7 millones de euros

— İstanbul Başakşehir — Aziz Ganiev — Al-Bataeh — 2 millones de euros

— Al-Bataeh — Oston Urunov — Persepolis — 2 millones de euros

— Persepolis — Abduvokhid Nematov — Nasaf Qarshi — 1,5 millones de euros

— Nasaf Qarshi — Otabek Shukurov — Baniyas — 1,5 millones de euros

— Baniyas — Akmal Mozgovoy — Pakhtakor Tashkent — 1,4 millones de euros

— Pakhtakor Tashkent — Khozhiakbar Alizhonov — Pakhtakor Tashkent — 1,3 millones de euros

— Pakhtakor Tashkent — Sherzod Nasrullaev — Pakhtakor Tashkent — 1,2 millones de euros

La diferencia entre Khusanov y el resto del plantel es muy marcada. El defensor representa más de la mitad del valor total de mercado de Uzbekistán y aparece como el gran nombre propio del equipo.

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Dónde juegan los futbolistas de Uzbekistán

La lista de Uzbekistán tiene una fuerte presencia de clubes locales. Equipos como Pakhtakor Tashkent, Nasaf Qarshi, Neftchi Fergana, Navbahor Namangan, Dinamo Samarqand, Surkhon Termiz y OKMK Olmaliq aportan buena parte del plantel.

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También hay jugadores en ligas del exterior, con presencia en Inglaterra, Turquía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y otros mercados asiáticos. Esa combinación le da al equipo una base local sólida y algunas figuras con roce internacional.

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Arqueros

Abduvohid Nematov — Nasaf Qarshi, Uzbekistán

— Nasaf Qarshi, Uzbekistán Utkir Yusupov — Navbahor Namangan, Uzbekistán

— Navbahor Namangan, Uzbekistán Botirali Ergashev — Neftchi Fergana, Uzbekistán

Defensores

Abdukodir Khusanov — Manchester City, Inglaterra

— Manchester City, Inglaterra Rustam Ashurmatov — Esteghlal, Irán

— Esteghlal, Irán Jakhongir Urozov — Dinamo Samarqand, Uzbekistán

— Dinamo Samarqand, Uzbekistán Avazbek Ulmasaliyev — OKMK Olmaliq, Uzbekistán

— OKMK Olmaliq, Uzbekistán Umar Eshmurodov — Nasaf Qarshi, Uzbekistán

— Nasaf Qarshi, Uzbekistán Sherzod Nasrullaev — Pakhtakor Tashkent, Uzbekistán

— Pakhtakor Tashkent, Uzbekistán Farrukh Sayfiev — Neftchi Fergana, Uzbekistán

— Neftchi Fergana, Uzbekistán Khojiakbar Alijonov — Pakhtakor Tashkent, Uzbekistán

— Pakhtakor Tashkent, Uzbekistán Behruzjon Karimov — Surkhon Termiz, Uzbekistán

— Surkhon Termiz, Uzbekistán Abdulla Abdullaev — Dibba, Emiratos Árabes Unidos

— Dibba, Emiratos Árabes Unidos Ruslanbek Yiyanov — Navbahor Namangan, Uzbekistán

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Mediocampistas

Odiljon Xamrobekov — Tractor, Irán

— Tractor, Irán Azizjon Ganiev — Al-Bataeh, Emiratos Árabes Unidos

— Al-Bataeh, Emiratos Árabes Unidos Otabek Shukurov — Baniyas, Emiratos Árabes Unidos

— Baniyas, Emiratos Árabes Unidos Akmal Mozgovoy — Pakhtakor Tashkent, Uzbekistán

— Pakhtakor Tashkent, Uzbekistán Sherzod Esanov — Buxoro, Uzbekistán

— Buxoro, Uzbekistán Jamshid Iskanderov — Neftchi Fergana, Uzbekistán

— Neftchi Fergana, Uzbekistán Oston Urunov — Persepolis, Irán

— Persepolis, Irán Abbosbek Fayzullaev — İstanbul Başakşehir, Turquía

— İstanbul Başakşehir, Turquía Dostonbek Khamdamov — Pakhtakor Tashkent, Uzbekistán

— Pakhtakor Tashkent, Uzbekistán Jaloliddin Masharipov — Esteghlal, Irán

Delanteros

Eldor Shomurodov — İstanbul Başakşehir, Turquía

— İstanbul Başakşehir, Turquía Igor Sergeev — Persepolis, Irán

— Persepolis, Irán Azizbek Amonov — Dinamo Samarqand, Uzbekistán

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Abdukodir Khusanov, el jugador más valioso de Uzbekistán

El nombre más fuerte del plantel es Abdukodir Khusanov. El defensor del Manchester City es el futbolista uzbeko de mayor valor de mercado y una de las grandes referencias del equipo.

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Su presencia cambia el perfil de la selección. Uzbekistán no llega al Mundial solo con una base local: también cuenta con un zaguero que compite en uno de los clubes más poderosos del mundo y que representa el salto internacional de esta generación.

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Khusanov será clave ante Portugal. El equipo asiático necesitará sostenerse defensivamente, resistir los ataques de una selección con muchas figuras y controlar a un rival que buscará imponer condiciones desde el inicio.

Fayzullaev y Shomurodov, las cartas ofensivas

En ataque, Uzbekistán tiene dos nombres centrales: Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

Fayzullaev fue el autor del primer gol mundialista de Uzbekistán, en la derrota ante Colombia. Es uno de los futbolistas de mayor proyección del plantel y llega con peso creciente dentro del seleccionado.

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Shomurodov, por su parte, es el capitán y una de las figuras históricas del fútbol uzbeko. Su recorrido en Europa y su experiencia internacional lo convierten en una pieza fundamental para un equipo que necesita eficacia en las pocas oportunidades que pueda generar ante rivales de mayor jerarquía.

Una selección con base local y figuras en el exterior

Uzbekistán construyó su clasificación al Mundial con una estructura muy marcada: muchos futbolistas del campeonato local, una identidad colectiva fuerte y algunos nombres que compiten fuera del país.

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La liga uzbeka aporta la mayor parte del plantel, pero el equipo también tiene jugadores en Manchester City, İstanbul Başakşehir, Persepolis, Esteghlal, Baniyas, Al-Bataeh, Dibba y Tractor.

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Esa mezcla explica parte del momento del seleccionado. Uzbekistán llega como debutante, pero no como un equipo sin recorrido. Tiene una base que se conoce bien, futbolistas con roce internacional y una generación que ya hizo historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

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Datos de Uzbekistán en el Mundial 2026