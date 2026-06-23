¿Quién es el árbitro de Portugal vs. Uzbekistán en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes Jalal Jayed

La designación para Portugal vs. Uzbekistán tendrá mayoría marroquí en la conducción de campo.

Jalal Jayed será el árbitro principal del partido entre Portugal y Uzbekistán, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se jugará este martes 23 de junio en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium, en un cruce importante para el futuro de ambas selecciones en la zona.

La designación vuelve a poner en escena al juez marroquí, que ya tuvo participación en esta Copa del Mundo y forma parte del grupo de árbitros africanos elegidos para dirigir en el torneo. Jayed estará al frente de un partido con presión para Portugal, que viene de empatar 1-1 ante RD Congo, y para Uzbekistán, que necesita reaccionar después de perder 3-1 contra Colombia.

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Para el equipo portugués, el duelo tendrá además el foco puesto en Cristiano Ronaldo, que buscará su primer gol en este Mundial. Para Uzbekistán, en cambio, será una prueba de máxima exigencia ante una selección de mayor recorrido internacional.

Quién es Jalal Jayed, árbitro de Portugal vs. Uzbekistán

Jalal Jayed es un árbitro marroquí nacido el 23 de marzo de 1987. Tiene 39 años y llega al Mundial 2026 como uno de los representantes del arbitraje africano dentro del torneo.

Su carrera se construyó primero en el fútbol de Marruecos. Según su perfil internacional, dio el salto a la primera división marroquí en 2019 y desde entonces dirigió partidos de la Botola Pro, la máxima categoría del país.

Jayed también cuenta con experiencia en competencias continentales organizadas por la CAF. En su recorrido aparecen designaciones en CAF Champions League, CAF Confederation Cup, Copa Africana de Naciones, eliminatorias africanas y torneos juveniles. Ese camino lo llevó a ser considerado para el Mundial 2026.

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Dentro del fútbol marroquí, su nombre está asociado a partidos de alta presión. Ha dirigido encuentros importantes del campeonato local y también aparece con antecedentes en instancias decisivas de la Copa del Trono de Marruecos, una de las competiciones tradicionales del país.

Vuelve a escena en el Mundial 2026

El Mundial 2026 representa un salto fuerte en su carrera. Jayed ya había dirigido Alemania vs. Curazao, por el Grupo E, y ahora vuelve a tener una designación relevante en el cruce entre Portugal y Uzbekistán, un partido con mucho peso para el futuro del Grupo K.

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Para el juez marroquí, será una prueba exigente: Portugal llega obligado a ganar, Uzbekistán necesita sumar para seguir con vida y el foco mediático estará puesto sobre Cristiano Ronaldo, que busca su primer gol en esta Copa del Mundo.Un árbitro marroquí en una terna con fuerte presencia africana

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La designación para Portugal vs. Uzbekistán tendrá mayoría marroquí en la conducción de campo. Jiyed estará acompañado por Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad como asistentes, ambos también de Marruecos.

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El cuarto árbitro será Abongile Tom, de Sudáfrica, mientras que el equipo de videoarbitraje tendrá presencia sudamericana, africana y argentina. El VAR principal será Leodán González, de Uruguay.

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Cuerpo arbitral de Portugal vs. Uzbekistán

Árbitro principal: Jalal Jayed (Marruecos)

Jalal Jayed (Marruecos) Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Zakaria Brinsi (Marruecos) Asistente 2: Mostafa Akarkad (Marruecos)

Mostafa Akarkad (Marruecos) Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Abongile Tom (Sudáfrica) VAR: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) Asistente VAR 1: Hamza El Fariq (Marruecos)

Hamza El Fariq (Marruecos) Asistente VAR 2: Hernán Mastrángelo (Argentina)

Hernán Mastrángelo (Argentina) Quinto árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)

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