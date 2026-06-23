En qué estadio juegan Portugal vs. Uzbekistán en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Para Cristiano Ronaldo, además, será una nueva oportunidad de marcar su primer gol en esta Copa del Mundo. El capitán portugués vuelve a jugar en Houston, una sede que también fue escenario del debut luso en este Mundial.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 en el Houston Stadium, una de las sedes estadounidenses del torneo.

Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como NRG Stadium, casa de los Houston Texans de la NFL. Durante el Mundial, FIFA lo identifica como Houston Stadium por cuestiones comerciales.

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El partido llega con necesidades de los dos lados. Portugal necesita una victoria después de empatar 1-1 ante RD Congo en su debut, mientras que Uzbekistán busca reaccionar tras perder 3-1 contra Colombia en su primera presentación mundialista.

Para Cristiano Ronaldo, además, será una nueva oportunidad de marcar su primer gol en esta Copa del Mundo. El capitán portugués vuelve a jugar en Houston, una sede que también fue escenario del debut luso en este Mundial.

Dónde juegan Portugal vs. Uzbekistán

El partido entre Portugal y Uzbekistán se jugará en Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos.

La sede oficial para el Mundial 2026 es el Houston Stadium, aunque el nombre habitual del estadio es NRG Stadium. El recinto está ubicado dentro del complejo NRG Park, al sur del centro de Houston y cerca del antiguo Astrodome, uno de los escenarios históricos del deporte estadounidense.

NRG Stadium será el escenario del duelo entre Portugal y Uzbekistán. Foto: Fox Sports.

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Houston es una de las ciudades más importantes de Texas y una sede con fuerte tradición de grandes eventos. Además de fútbol americano, el estadio ha recibido partidos internacionales de fútbol, Super Bowls, Copa América, Copa Oro, conciertos y espectáculos masivos.

El NRG Stadium, una sede techada para el calor de Houston

El NRG Stadium fue inaugurado en 2002 y se convirtió en un estadio pionero dentro de la NFL: fue el primer recinto de la liga construido con techo retráctil.

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Esa característica tiene un valor especial en Houston, una ciudad donde junio suele presentar temperaturas altas y mucha humedad. A diferencia de otras sedes abiertas del Mundial, el Houston Stadium puede ofrecer condiciones más controladas si el techo se mantiene cerrado.

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Para esta Copa del Mundo, el estadio fue adaptado a los requisitos de FIFA, incluido el uso de césped natural temporal. Por eso, el techo y la climatización pueden tener un rol importante para proteger el campo y mejorar las condiciones internas durante los partidos.

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Capacidad del Houston Stadium para el Mundial 2026

El Houston Stadium tiene una capacidad cercana a los 72.000 espectadores. Se trata de un recinto amplio, moderno y preparado para recibir partidos de alta demanda. Además de sus tribunas principales, cuenta con suites, sectores premium, áreas de hospitalidad y espacios interiores pensados para eventos masivos.

Su escala lo ubica entre las sedes importantes de Estados Unidos para el Mundial 2026. No solo recibirá encuentros de fase de grupos, sino también partidos de eliminación directa, algo que refuerza su peso dentro del calendario del torneo.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Houston Stadium

El Houston Stadium recibirá siete partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos, un cruce de 16avos de final y un partido de octavos de final.

Estos son los encuentros programados en Houston:

Alemania 7-1 Curazao — 14 de junio, Grupo E.

— 14 de junio, Grupo E. Portugal 1-1 RD Congo — 17 de junio, Grupo K.

— 17 de junio, Grupo K. Países Bajos 5-1 Suecia — 20 de junio, Grupo F.

— 20 de junio, Grupo F. Portugal vs. Uzbekistán — 23 de junio, Grupo K.

— 23 de junio, Grupo K. Cabo Verde vs. Arabia Saudita — 26 de junio, Grupo H.

— 26 de junio, Grupo H. 16avos de final: 29 de junio.

29 de junio. Octavos de final: 4 de julio.

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Para Portugal, Houston es una sede central en esta fase de grupos. Allí empató contra RD Congo y allí buscará su primera victoria del torneo ante Uzbekistán.

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Cómo estará el clima para Portugal vs. Uzbekistán

El partido se jugará al mediodía en Houston, una ciudad conocida por su calor y humedad durante el verano.

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Para este martes se espera una jornada calurosa, con temperatura cercana a los 32°C al momento del encuentro y condiciones mayormente soleadas. Con el correr de la tarde, el termómetro puede subir todavía más, por encima de los 33°C.

De todos modos, el clima puede tener menos incidencia que en otros estadios del Mundial porque el NRG Stadium cuenta con techo retráctil y climatización. Si el recinto se mantiene cerrado, las condiciones dentro del estadio serán mucho más estables que en el exterior.

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Ese factor puede ser importante para los jugadores, especialmente en un partido de mediodía, y también para los aficionados que asistan al encuentro.

Portugal vuelve a Houston con necesidad de ganar

Portugal ya jugó en esta sede en su debut mundialista. Fue en el empate 1-1 ante RD Congo, un resultado que dejó sabor a poco para un equipo que llegó al torneo con grandes expectativas.

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El regreso al Houston Stadium tendrá un valor especial. El equipo de Roberto Martínez necesita sumar de a tres para acomodarse en el Grupo K y evitar llegar con presión al cierre de la fase de grupos.

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La atención estará puesta en Cristiano Ronaldo, pero también en la respuesta colectiva de Portugal. Después de un estreno irregular y de turbulencias internas, el equipo europeo necesita imponer su jerarquía ante un rival que juega su primer Mundial.

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Uzbekistán busca hacer historia en una sede de peso

Uzbekistán llega al partido contra Portugal después de perder 3-1 ante Colombia. Más allá del resultado, el debut tuvo un valor histórico: el seleccionado asiático marcó su primer gol en una Copa del Mundo.

Ahora tendrá un desafío todavía mayor en Houston. Enfrentará a una Portugal obligada a ganar y con figuras de talla mundial. Para Uzbekistán, sumar sería un resultado enorme dentro de un grupo exigente.

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El equipo asiático deberá sostener el orden defensivo, resistir los momentos de presión portuguesa y aprovechar cualquier espacio para atacar. En una sede techada y con condiciones controladas, el partido puede jugarse a un ritmo alto, algo que pondrá a prueba la resistencia y la concentración de los dos equipos.

Datos de Portugal vs. Uzbekistán

Partido: Portugal vs. Uzbekistán.

Portugal vs. Uzbekistán. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: martes 23 de junio.

martes 23 de junio. Ciudad: Houston, Texas.

Houston, Texas. Estadio: NRG Stadium / Houston Stadium.

NRG Stadium / Houston Stadium. Capacidad: cerca de 72.000 espectadores.

cerca de 72.000 espectadores. Clima estimado: caluroso, cerca de 32°C al inicio del partido.