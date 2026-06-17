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¿Quién es Lionel Mpasi, portero del Congo que nació en Francia e hizo su debut en el Mundial ante Portugal?

El arquero de 31 años tendrá la difícil tarea de frenar el peligro ofensivo de Portugal con CR7 a la cabeza.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Congo jugará su segunda Copa del Mundo.
© Getty ImagesCongo jugará su segunda Copa del Mundo.

Este miércoles 17 de junio no es una fecha más para Lionel Mpasi. El portero de la República Democrática del Congo hizo su estreno en la Copa del Mundo 2026 frente a Portugal, uno de los equipos candidatos a quedarse con la competencia.

Mpasi eligió representar a Congo por sus raíces familiares, pero nació precisamente el 1 de agosto de 1994 en Meaux, histórica ciudad y comuna situada al norte de Francia. Actualmente, se desempeña en Le Havre, equipo de la Ligue 1.

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La carrera de Lionel Mpasi: en qué clubes jugó

El portero nacionalizado congoleño pasó toda su carrera en el país francés. En sus comienzos como juvenil, fue parte del Union Sportive Torcy-Paris, un equipo que se caracterizó por el desarrollo de jóvenes talentos. De allí salió el reconocido Paul Pogba.

En el 2009, Mpasi pasó a las divisiones inferiores del París Saint-Germain, donde estuvo hasta 2012. Con 18 años, fichó por el Toulouse. Hizo sus primeras apariciones en el equipo B hasta que saltó al plantel profesional en 2014 y un año más tarde se quedó sin club.

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Recién a mediados del 2016, firmó por el equipo en el que transcurrió la mayoría de su trayectoria, el Rodez AF. Estuvo allí hasta junio de 2025. Pasó casi 10 años. Un año atrás, fue contratado por el Le Havre, donde tuvo la oportunidad de hacer su debut en la máxima categoría del fútbol francés, ya que anteriormente había jugado la mayoría de sus partidos en la Ligue 2.

Mpasi con Le Havre

Mpasi con Le Havre

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La historia de Lionel Mpasi en selecciones nacionales

A nivel selecciones, representó a Francia en las selecciones juveniles. Fue parte de la Sub-16, Sub-17 y Sub-18 hasta que en enero del 2022 debutó en la mayor con el Congo. Desde entonces, sumó 29 juegos. Fue uno de los héroes que logró la histórica clasificación el pasado mes de marzo contra Jamaica en el repechaje internacional tras ganar por 1-0 en el tiempo extra.

En resumen

  • El arquero Lionel Mpasi debutó en un Mundial con la República Democrática del Congo ante Portugal.
  • El guardameta nació en Francia, pero eligió representar a Congo por sus raíces. Juega actualmente para el club Le Havre.
  • Mpasi fue parte de la histórica clasificación de República Democrática del Congo al Mundial tras vencer 1-0 a Jamaica en el repechaje internacional.
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