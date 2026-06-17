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¿Por qué no juega Cole Palmer en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

Palmer pasó de ser titular en la Selección de Inglaterra a directamente no ser convocado por Tuchel a esta Copa del Mundo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El del Chelsea no forma parte de la lista.
© Getty ImagesEl del Chelsea no forma parte de la lista.

Este miércoles, la Selección de Inglaterra hace su presentación en la Copa del Mundo 2026. Los Tres Leones integran el Grupo L y debutan contra Croacia en el primer duelo de europeos en lo que va de la competencia. También forman parte del grupo Ghana y Panamá, que jugarán más tarde.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, llega muy discutido por la lista de convocados que realizó semanas atrás. El DT dejó afuera de la nómina a nombres muy importantes y también llamó a otros que han tenido poca participación en la temporada.

Una de las grandes sorpresas en Inglaterra es la ausencia de Cole Palmer. Por decisión técnica de Tuchel, la figura del Chelsea y que fue campeón del Mundial de Clubes hace un año no estará presente. Lo más llamativo es que era un futbolista tenido en cuenta por el DT.

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Cole Palmer no fue convocado para el Mundial 2026 por decisión técnica

Palmer fue convocado en la fecha FIFA de marzo de este año. Disputó los dos encuentros. Fue titular contra Japón e ingresó en la segunda parte ante Uruguay. En la etapa de Eliminatorias de la UEFA, solo pudo jugar un partido frente a Andorra. En el resto, se ausentó por lesión.

Por este motivo y también porque es una de las grandes figuras de la Premier League, Tuchel fue muy criticado por los aficionados ingleses. Además, se lo cuestionó por las ausencias de otras figuras como Phil Foden, Harry Maguire y Calvert-Lewin.

La lista de convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

  • Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).
  • Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham).
  • Centrocampistas: Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa).
  • Atacantes: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli).
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