¿Por qué no juega Wilfried Zaha en el Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El reconocido delantero con gran pasado en la Premier League no forma parte del Mundial 2026 con su seleccionado.

Este domingo 14 de junio, Costa de Marfil vuelve a jugar un partido por la Copa del Mundo después de 12 años. Su última participación fue en Brasil 2014. Ahora, tendrá el primer encuentro contra la Selección de Ecuador, juego correspondiente al Grupo F.

Uno de los grandes ausentes en la lista de convocados que dio Emerse Faé para el Mundial 2026 es Wilfried Zaha, histórico delantero del seleccionado africano. El ex Manchester United y Crystal Palace no fue citado y no pudo jugar su primera Copa del Mundo.

Wilfried Zaha se retirará sin haber jugado una Copa del Mundo

De esta manera, el goleador de 33 años perdió la última oportunidad de jugar por primera vez en su carrera un Mundial, ya que en la próxima edición tendrá 37 años.

Su ausencia en esta participación mundialista se justifica por razones futbolísticas. El entrenador no lo tuvo en cuenta dentro de los 26 jugadores. Fue llamativa esta decisión, ya que Zaha fue parte de la Copa de Naciones de África que se disputó a finales del 2025.

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En esta competencia, el delantero que pertenece al Galatasaray, y que jugó en la última temporada con el Charlotte FC, fue titular en dos de los tres partidos de la fase de grupos. Además, le marcó un gol a Gabón en la victoria por 3-2.

Wilfried Zaha hizo su debut en Costa de Marfil en 2017. Antes, participó en dos partidos amistosos con la Selección de Inglaterra. Como no alcanzó el mínimo de tres juegos, pudo representar a otro seleccionado como lo hizo después con su país de origen.

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En resumen