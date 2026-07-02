¿Por qué no juega Josko Gvardiol en Croacia vs. Portugal por los 16avos del Mundial 2026?

Josko Gvardiol quedó fuera del once titular de Croacia para enfrentar a Portugal por los 16avos de final del Mundial 2026.

Croacia y Portugal se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido de eliminación directa que marcará el camino de dos selecciones con aspiraciones fuertes en el torneo.

Publicidad

La mayor novedad en el once que dispuso el técnico de los balcánicos, Zlatko Dalic, es la ausencia de Josko Gvardiol, defensor del Manchester City y uno de los nombres de mayor jerarquía del equipo. El zaguero (que hace las veces de lateral izquierdo) aparece en el banco de suplentes para el cruce ante el conjunto luso.

ver también Portugal vs. Croacia EN VIVO: minuto a minuto del partido – 16avos de final del Mundial 2026

Por qué no juega Josko Gvardiol ante Portugal

La ausencia de Gvardiol responde principalmente a una decisión técnica de Dalic, atravesada por su rendimiento y su condición física durante el torneo. El defensor estuvo muy lejos de mostrar su mejor versión en la fase de grupos y su nivel quedó por debajo de lo esperado.

Gvardiol ya había sido suplente en el partido ante Ghana, en medio de dudas sobre su estado físico después de la fractura de tibia que sufrió jugando para Manchester City en enero de 2026. Esa falta de plenitud física impactó en su rendimiento dentro del Mundial.

Gvardiol comenzó el 2026 con una delicada lesión (Getty Images).

Publicidad

Por eso, Dalic decidió sostener una línea defensiva sin Gvardiol desde el arranque. La determinación sorprende todavía más porque varios medios croatas esperaban su regreso al once titular ante Portugal, especialmente para reforzar el costado izquierdo frente a un rival con mucho poder ofensivo.

Quién reemplaza a Gvardiol en Croacia

En la alineación titular de Croacia aparecen Josip Stanisic, Marin Pongracic y Josip Sutalo como piezas principales de la defensa, con Ivan Perisic ocupando el sector izquierdo. En ese reparto, el lugar que podía ocupar Gvardiol queda cubierto entre Pongracic en la zaga y Perisic en el carril izquierdo, dependiendo del dibujo que utilice Croacia durante el partido.

Publicidad

El XI de Croacia, aprovado por Zlatko Dalic y sin Josko Gvardiol (Selección Croacia).

ver también Si Portugal le gana a Croacia: contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

El defensor queda como alternativa en el banco, por lo que podría ingresar si Croacia necesita reforzar la última línea o modificar su estructura durante el desarrollo del encuentro.