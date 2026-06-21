Bélgica pierde a Jérémy Doku para un partido clave del Grupo G ante Irán, mientras alrededor del jugador crece el debate por la posibilidad de que abandone la concentración.

Jérémy Doku no jugará hoy con Bélgica ante Irán por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El extremo del Manchester City quedó descartado para el equipo que dirige Rudi Garcia antes del partido que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El problema ya había aparecido en el debut contra Egipto. Doku fue titular en el empate 1-1, aunque terminó saliendo a los 86 minutos por dificultades respiratorias. Después del encuentro, el entrenador francés explicó que su dirigido venía con problemas para respirar y que el cambio respondió a la necesidad de cuidarlo de cara a los siguientes compromisos.

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En la previa del cruce con Irán, la situación empeoró. Doku no pudo entrenar con normalidad en Los Ángeles y el cuerpo médico de los Red Devils decidió tratarlo con antibióticos. En Bélgica apuntan ahora a recuperarlo para la última fecha ante Nueva Zelanda.

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Una baja pesada para Bélgica

Doku es uno de los futbolistas que más cambia el ritmo del ataque belga. Su capacidad para encarar y acelerar en pocos metros suele darle al equipo una vía directa por afuera. Sin él, Bélgica pierde profundidad por banda y deberá buscar otras soluciones para estirar la última línea de su adversario.

Doku es una amenaza constante sobre la banda izquierda (Getty Images).

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Ante Egipto, aun condicionado físicamente, Doku fue uno de los focos ofensivos del equipo. Recibió una marca muy física, sufrió varias faltas y terminó visiblemente molesto con el trato que le dieron los defensores rivales.

El rumor familiar que se metió en el Mundial

Al margen de la infección respiratoria, Doku también quedó en el centro de otra discusión durante el Mundial. El jugador y su esposa, Shireen, esperan el nacimiento de su primer hijo para la segunda semana de julio.

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Esa fecha podría coincidir con una instancia avanzada del torneo si Bélgica logra pasar de ronda y seguir compitiendo, pero el oriundo de Antwerp ya manifestó que quiere estar presente en el nacimiento.

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Doku está muy cerca de convertirse en padre (Instagram).

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La federación belga entiende la situación y se evalúa la posibilidad de que el futbolista viaje temporalmente a Inglaterra en avión privado si el parto coincide con el calendario mundialista.

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Esa discusión quedó instalada justo antes de la baja contra Irán, pero los hechos van por carriles distintos: el partido de hoy se lo pierde por una infección respiratoria. El tema familiar puede volver a escena más adelante, si el nacimiento coincide con una fase decisiva del Mundial y Bélgica todavía sigue en competencia.

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