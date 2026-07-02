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¿Por qué no juega Joao Félix en Portugal vs. Croacia por los 16avos del Mundial 2026?

Roberto Martínez da la sorpresa en Portugal y saca del equipo a Joao Félix para el cruce contra Croacia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El del Al-Nassr no será titular ante Croacia.
© Getty ImagesEl del Al-Nassr no será titular ante Croacia.

Este jueves, Portugal se juega la clasificación a los octavos de final tras clasificar como segundo del Grupo K del Mundial 2026. El elenco lusitano se enfrenta a Croacia en Toronto por los 16avos y espera jugar contra España, que ya venció a Austria por 3-0.

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Para este encuentro definitorio, Roberto Martínez decidió hacer una alineación prácticamente a último momento después del empate por 0-0 ante Colombia. El DT español determinó que Joao Félix no sea parte del equipo titular.

Portugal vs. Croacia EN VIVO: minuto a minuto del partido – 16avos de final del Mundial 2026

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Portugal vs. Croacia EN VIVO: minuto a minuto del partido – 16avos de final del Mundial 2026

¿Por qué no juega Joao Félix los 16avos de final del Mundial 2026?

El luso del Al-Nassr, compañero de Cristiano Ronaldo, estará en el banco de suplentes esperando por ingresar en el segundo tiempo. Después de haber saltado desde el inicio contra Uzbekistán y los Cafeteros, se pierde este juego de 16avos.

En su lugar ingresará Rafael Leao, quien hace su primera presentación como titular en esta Copa del Mundo. El del Milan estuvo presente en todos los partidos, pero no lo había hecho desde el arranque hasta ahora. Martínez lo probó en la última práctica de este miércoles y finalmente confirmó la decisión que había planificado.

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Además de Joao Félix, tampoco estará en el once titular Bernardo Silva, quien vuelve a estar fuera. El nuevo jugador del Real Madrid inició contra Congo, pero luego fue suplente en los dos siguientes compromisos.

La alineación de Portugal para enfrentar a Croacia

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafa Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

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