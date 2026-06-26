¿Por qué no juega Erling Haaland hoy en el partido de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026?

Después de ser titular y anotar goles en los dos primeros partidos de Noruega en el Mundial 2026, Haaland no será de la partida contra Francia. Acá, el motivo de su ausencia.

Este viernes, la selección de Noruega medirá fuerzas con Francia en su último partido del Grupo I del Mundial 2026. Si bien ambos elencos ya tienen su boleto asegurado a los dieciseisavos de final con 6 puntos, lo que se dirimirá en el Boston Stadium es cuál de los dos se queda con el primer lugar de la zona.

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Por eso, llamó la atención la decisión del entrenador de los Vikingos, Ståle Solbakken, quien realizó varias modificaciones en el once titular para el choque con los franceses, dejando en el banco de suplentes a su goleador y máxima estrella: Erling Haaland, junto a Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

¿Por qué Haaland no juega contra Francia?

La ausencia del delantero de Manchester City en el duelo ante Francia no se debe a algún tipo de molestia física o lesión. Solbakken simplemente tomó la decisión de darle descanso, al igual que a Ødegaard y a Alexander Sørloth, pensando en los 16avos de final.

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Así las cosas, lo más probable es que Haaland sume minutos en el segundo tiempo. Recordemos que el futbolista de 25 años es uno de los máximos artilleros del Mundial 2026 con cuatro goles: le anotó dobletes a Irak, en el triunfo 4-1, y también a Senegal, en la victoria 3-2, por lo que buscará sumar a Les Bleus a su lista de víctimas.

La alineación de Noruega vs. Francia

Así forma Noruega esta tarde contra Francia. (Foto: Fotballandslaget)

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