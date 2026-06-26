¿Por qué no juega Martin Odegaard hoy en Noruega vs. Francia por el Mundial 2026?

Mientras Francia sale al campo del Boston Stadium con todo su poderío ofensivo para el cierre del Grupo I, la alineación de Noruegga sorprendió a los aficionados con la ausencia de su capitán.

Este viernes 26 de junio, las selecciones de Noruega y Francia saltan al campo del Boston Stadium para darle cierre a la acción del Grupo I del Mundial 2026. Aunque ambos combinados ya están matemáticamente clasificados a la ronda de 16avos de final, las estrategias que han planteado sus entrenadores de cara a este compromiso son diametralmente opuestas.

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Francia no se guarda nada; Noruega sí

Por un lado, el técnico de Les Bleus, Didier Deschamps, decidió seguir dándole rodaje a sus principales figuras para no perder ritmo de competencia. Para asegurar el primer lugar del sector, el estratega francés apostó por alinear a su habitual y temible ataque conformado por Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

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Del otro lado, la realidad es completamente diferente. El director técnico escandinavo, Stale Solbakken, prescinde de su goleador estrella, Erling Haaland, y de su máximo generador de juego y portador de la camiseta número 10: Martin Odegaard.

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¿Por qué no juega Odegaard?

Con seis puntos en el bolsillo y la clasificación consumada a la fase eliminatoria, Solbakken prefirió darle descanso a los estandartes de su alineación, y entre ellos, lógicamente, se encuentra el talentoso volante creativo del Arsenal de Inglaterra.

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El hecho de haber repetido su once titular en los exigentes encuentros frente a Irak y Senegal generó tal desgaste en la plantilla que el DT optó por evitar lesiones o fatigas musculares.

Martin Odegaard descansará ante Francia, pero podría sumar minutos en el complemento (Getty Images).

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Odegaard y Haaland no son los únicos ausentes en esta rotación masiva; la medida también incluye al guardameta Orjan Nyland, al recio zaguero Kristoffer Ajer, al mediocampista Sander Berge y al artillero Alexander Sorloth, quien venía siendo el otro faro ofensivo de Noruega en el certamen.

La principal preocupación de los Vikingos es el primer cruce eliminatorio, por lo que su cuerpo técnico decidió preservar el físico de sus piezas indiscutidas y lanzar un once alternativo ante los franceses.

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El XI de Noruega

La formación de Noruega, con Haaland y Odegaard en el banco de suplentes (Selección Noruega).

En síntesis

Con la clasificación a 16avos de final ya asegurada por ambos bandos, Francia decidió alinear a todas sus estrellas (incluyendo a Mbappé y Dembélé), mientras que Noruega apostó por una rotación masiva.

La ausencia de Martin Odegaard se debe exclusivamente a una decisión técnica de Stale Solbakken para mitigar el desgaste físico acumulado tras los intensos duelos ante Irak y Senegal.

El cuerpo técnico noruego prefirió sacrificar el liderato del Grupo I frente a los galos con tal de tener a su columna vertebral al 100% para el inicio de las fases de eliminación directa.