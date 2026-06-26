Qué pasa si Francia gana, empata o pierde contra Noruega por el Grupo I del Mundial 2026

Francia y Noruega llegan invictas al duelo, pero que pasa si los comandados por Kylian Mbappé ganan, empatan o pierden.

Francia cierra este viernes la fase de grupos del Mundial 2026 ante Noruega, en un partido que definirá el primer puesto del Grupo I.

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El equipo francés llega con 6 puntos después de vencer 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak. Noruega también ganó sus dos partidos: derrotó 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal. La diferencia está en la tabla: Francia aparece arriba por mejor diferencia de gol.

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El encuentro se jugará en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium, y en simultáneo se disputará Senegal vs. Irak, el otro partido de la zona.

Qué pasa si Francia le gana a Noruega

Si Francia le gana a Noruega, terminará la fase de grupos con 9 puntos y se clasificará a los 16avos de final como primera del Grupo I.

La victoria le permitirá cerrar la zona con puntaje perfecto, sostener su condición de candidata y llegar a la fase eliminatoria con una señal fuerte de autoridad. Además, vencer a Noruega tendría un valor especial porque sería ante el otro equipo que ganó sus dos primeros partidos.

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Para Francia, ese escenario sería ideal. Le daría confianza, continuidad ofensiva y una posición más favorable en el cuadro, al menos desde la lógica de terminar primero.

Qué pasa si Francia empata contra Noruega

Si Francia empata contra Noruega, llegará a 7 puntos y también terminará primera del Grupo I.

El empate mantendría a ambas selecciones igualadas en puntos, pero Francia conservaría la ventaja por diferencia de gol. Después de las dos primeras fechas, el equipo francés tiene +5, mientras que Noruega llega con +4.

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Por eso, Francia no necesita ganar para quedarse con la cima. Un empate le alcanza para cerrar el grupo como líder y avanzar con una primera fase invicta.

De todos modos, el empate puede tener lecturas distintas. Sería un resultado suficiente para la tabla, pero también podría dejar dudas si Noruega logra incomodar demasiado o si Francia baja el ritmo sin Deschamps en el banco.

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Qué pasa si Francia pierde contra Noruega

Si Francia pierde contra Noruega, quedará con 6 puntos y terminará segunda del Grupo I.

Noruega llegaría a 9 unidades y se quedaría con el primer puesto. Francia, de todos modos, ya tendría asegurado su lugar en los 16avos de final, porque sus dos victorias iniciales le dieron margen suficiente para avanzar.

La derrota no sería un golpe clasificatorio, pero sí tendría impacto competitivo. Francia perdería la cima del grupo justo antes de los cruces y podría quedar expuesta a un camino más exigente en la fase eliminatoria.

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También sería una señal de alerta: Noruega demostraría que puede competir de igual a igual contra una potencia y Francia llegaría a la siguiente ronda con más preguntas.

Tabla de posiciones del Grupo I

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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En resumen