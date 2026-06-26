Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

¿Por qué no dirige hoy Didier Deschamps a Francia vs. Noruega en el Mundial 2026?

Didier Deschamps no estará en el banquillo para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Didier Deschamps no estará ante Noruega.
Didier Deschamps no estará ante Noruega.

La selección francesa de fútbol vive horas de profunda tristeza. Aunque el equipo se encuentra en un gran momento deportivo, una dura noticia familiar ha golpeado directamente a su líder: el director técnico Didier Deschamps se ha retirado de la concentración mundialista tras el fallecimiento de su madre.

Publicidad

La triste pérdida ocurrió el pasado 23 de julio de 2026. Al enterarse de la noticia, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) reaccionó de inmediato y emitió un comunicado oficial expresando su total apoyo al entrenador. En el mensaje, la federación confirmó que se le otorgó un permiso especial por tiempo indefinido para ausentarse de los entrenamientos y de los partidos oficiales, permitiéndole viajar para estar junto a sus seres queridos en este proceso de luto.

En qué estadio juegan Francia vs. Noruega en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

ver también

En qué estadio juegan Francia vs. Noruega en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Por esta poderosa e inevitable razón personal, el estratega galo no se presentará en el banquillo para el cierre de la fase de grupos.

¿Quién dirigirá a Francia?

Ante la ausencia de Deschamps, el presidente de la federación, Philippe Diallo, anunció que Guy Stéphan asumirá el mando completo de “Les Bleus” de manera interina.

Stéphan es la persona ideal para mantener la calma en el equipo, ya que tiene una enorme experiencia: Es el asistente de confianza de Deschamps desde el año 2005 (cuando coincidieron en el Olympique de Marsella) y lo acompaña en la selección mayor desde 2012.

Publicidad

En el pasado, Stéphan ya ha sido director técnico principal de equipos importantes como el Olympique de Lyon, el Girondins de Burdeos y la selección de Senegal.

Quién es Guy Stéphan, el técnico de 69 años que dirigirá a Francia vs. Noruega en reemplazo de Didier Deschamps

ver también

Quién es Guy Stéphan, el técnico de 69 años que dirigirá a Francia vs. Noruega en reemplazo de Didier Deschamps

El debut de Guy Stéphan como técnico interino será en el Estadio Boston, donde Francia se medirá contra Noruega. Aunque ambos países ya están clasificados a la siguiente ronda, el partido es clave porque definirá quién se queda con el primer lugar del Grupo I.

Publicidad

A pesar del golpe emocional que significa la baja de su director técnico, los jugadores franceses saltarán a la cancha con la motivación extra de conseguir un triunfo para dedicárselo a Didier Deschamps y a su familia.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
En qué estadio juegan Francia vs. Noruega en el Mundial 2026
Mundial 2026

En qué estadio juegan Francia vs. Noruega en el Mundial 2026

Quién es Guy Stéphan, el técnico de 69 años que dirigirá a Francia vs. Noruega
Mundial 2026

Quién es Guy Stéphan, el técnico de 69 años que dirigirá a Francia vs. Noruega

Mundial 2026: quiénes juegan HOY 26 de junio, hora y cómo verlos
Mundial 2026

Mundial 2026: quiénes juegan HOY 26 de junio, hora y cómo verlos

Tras los ganes de Noruega y Francia: así quedó la tabla de posiciones del Grupo I
Mundial 2026

Tras los ganes de Noruega y Francia: así quedó la tabla de posiciones del Grupo I

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo