¿Por qué no dirige hoy Didier Deschamps a Francia vs. Noruega en el Mundial 2026?

Didier Deschamps no estará en el banquillo para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

La selección francesa de fútbol vive horas de profunda tristeza. Aunque el equipo se encuentra en un gran momento deportivo, una dura noticia familiar ha golpeado directamente a su líder: el director técnico Didier Deschamps se ha retirado de la concentración mundialista tras el fallecimiento de su madre.

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La triste pérdida ocurrió el pasado 23 de julio de 2026. Al enterarse de la noticia, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) reaccionó de inmediato y emitió un comunicado oficial expresando su total apoyo al entrenador. En el mensaje, la federación confirmó que se le otorgó un permiso especial por tiempo indefinido para ausentarse de los entrenamientos y de los partidos oficiales, permitiéndole viajar para estar junto a sus seres queridos en este proceso de luto.

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Por esta poderosa e inevitable razón personal, el estratega galo no se presentará en el banquillo para el cierre de la fase de grupos.

¿Quién dirigirá a Francia?

Ante la ausencia de Deschamps, el presidente de la federación, Philippe Diallo, anunció que Guy Stéphan asumirá el mando completo de “Les Bleus” de manera interina.

Stéphan es la persona ideal para mantener la calma en el equipo, ya que tiene una enorme experiencia: Es el asistente de confianza de Deschamps desde el año 2005 (cuando coincidieron en el Olympique de Marsella) y lo acompaña en la selección mayor desde 2012.

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En el pasado, Stéphan ya ha sido director técnico principal de equipos importantes como el Olympique de Lyon, el Girondins de Burdeos y la selección de Senegal.

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El debut de Guy Stéphan como técnico interino será en el Estadio Boston, donde Francia se medirá contra Noruega. Aunque ambos países ya están clasificados a la siguiente ronda, el partido es clave porque definirá quién se queda con el primer lugar del Grupo I.

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A pesar del golpe emocional que significa la baja de su director técnico, los jugadores franceses saltarán a la cancha con la motivación extra de conseguir un triunfo para dedicárselo a Didier Deschamps y a su familia.