¿Por qué no juega João Neves hoy en Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026?

João Neves aparece como una de las ausencias llamativas en el once de Portugal para enfrentar a Colombia por el Mundial 2026.

Este sábado 27 de junio, en el Miami Stadium, la selección de Portugal enfrenta a su par de Colombia en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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Tras empatar con RD Congo y golear a Uzbekistan, el equipo de Roberto Martínez llega a este partido con la necesidad de sumar un buen resultado para pelear por el primer lugar de la zona.

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En la alineación lusa, una de las grandes sorpresas puede ser la ausencia de Joco Neves, el socio perfecto de Vitinha en el PSG y uno de los mediocampistas que venía teniendo un gran rendimiento en lo que va del certamen.

Sin João Neves: el XI titular de los lusos (Seleccción Portugal).

Por qué no juega João Neves hoy en Portugal vs. Colombia

João Neves no aparece entre los titulares de Portugal para enfrentar a Colombia por una decisión de Roberto Martínez. Hasta el momento, su ausencia no fue informada como consecuencia de una lesión ni de una suspensión, sino como parte de una modificación en el mediocampo portugués.

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Roberto Martínez decidió dejar en el banco a João Neves (Getty Images).

El entrenador apostó por un perfil distinto para este partido, en un contexto en el que Portugal necesita controlar mejor los tiempos del juego y sostener el equilibrio ante una Colombia que llega fuerte al cierre del grupo.

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Quién reemplaza a João Neves en Portugal

El reemplazante de João Neves es Rúben Neves, quien ingresa al once titular para acompañar a Vitinha y Bruno Fernandes en la mitad de la cancha. Con su presencia, Portugal gana un futbolista de mayor experiencia, buen pase largo y capacidad para ordenar la salida desde zonas más retrasadas.

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De esta manera, João Neves esperará su oportunidad desde el banco de suplentes en un partido clave para Portugal. El seleccionado luso busca cerrar de la mejor manera la fase de grupos y llegar a los 16avos de final con una posición favorable en el cuadro.