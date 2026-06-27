Los puntajes de Panamá vs. Inglaterra en la despedida del Mundial 2026: uno por uno de la selección de Thomas Christiansen

Panamá cerró su participación en el Mundial 2026 con una nueva derrota, esta vez ante Inglaterra, y se despidió del torneo con un saldo doloroso: tres partidos jugados, tres caídas, ningún punto y ningún gol convertido. La ilusión que había acompañado el regreso de la Selección Canalera a una Copa del Mundo terminó chocando contra una realidad exigente, marcada por rivales de jerarquía y por la dificultad para competir en ambas áreas.
El equipo de Thomas Christiansen mostró entrega y por momentos logró sostenerse desde el orden, pero volvió a quedar en deuda en ataque y pagó caro cada desajuste defensivo. Ante los Tres Leones, la Marea Roja tuvo pasajes de resistencia y esfuerzo colectivo, aunque no le alcanzó para evitar una despedida amarga tras el 0-2 MetLife Stadium, con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.
A continuación, el uno por uno de los jugadores de la Selección de Panamá en el cierre de su camino mundialista.
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Los puntajes de Panamá vs. Inglaterra
- Orlando Mosquera (7): Realizó paradas importantes ante Rashford y Saka en la primera mitad y detuvo esfuerzos de Anderson y Kane tras el descanso. Los dos goles recibidos fueron difíciles de evitar. Distribución irregular.
- Jorge Gutiérrez (6): Defensa lateral izquierdo que contribuyó a la solidez defensiva durante la primera mitad sin gol. Limitado en ataque. Sustituido en el minuto 88.
- Andrés Andrade (6): Defensa central que ayudó a mantener la portería a cero por más de una hora. Recibió amarilla en el 84′ por sujetar a Rogers. Pases imprecisos bajo presión.
- José Córdoba (7): Mostró presencia física ante Kane pero su intento de despejar en el 52′ casi acaba en autogol. Mantuvo compostura en el balón ocasionalmente y fue el mejor de los Canaleros.
- Fidel Escobar (7): Defensor central por la derecha que despejó numerosos centros y ganó duelos aéreos. Contribuyó a frustrar el ataque inglés durante 62 minutos. Jugó los 90 minutos completos.
- Amir Murillo (6): Carrilero derecho con buen regate en transición que sirvió el centro para la ocasión de Díaz en el 74′. Recuperó constantemente y mantuvo energía todo el partido.
- Cristian Martínez (6): Mediocentro que llevó el balón hacia adelante pero entregó posesión con pases flojos. Reclamó penalti sin éxito en la segunda mitad. Físico en los duelos.
- Carlos Harvey (6): Mediocampista de apoyo con pases sencillos y cobertura defensiva sin momentos destacables. Sustituido en el 88′ por Quintero mientras Panamá buscaba el empate.
- Yoel Bárcenas (6): Capitán que sacó córners y tiros libres, regateó con habilidad y provocó faltas para aliviar presión. Trabajo defensivo en el centro del campo. Sustituido en el 71′.
- José Luis Rodríguez (6): El atacante más peligroso de Panamá, obligó a Pickford a parar en el 27′ y disparó sobre el travesaño en el 56′. Mostró habilidad técnica y provocó la amarilla de Quansah.
- Tomás Rodríguez (5): Delantero centro que abrió el marcador de tiros con esfuerzo sin potencia salvado cómodamente. Batalló para retener el balón. Reemplazado al descanso por Fajardo.
- José Fajardo (6): Entró al descanso y aportó más presencia física. Amarilla en el 53′ por sujetar a Konsa. Gol anulado por fuera de juego en el 92′ que habría empatado.
- Ismael Díaz (5): Ingresó en el 71′ y cabeceó por encima en el 74′, luego falló amplio en el 76′ y el 90′. Buen movimiento creando varias ocasiones en veinte minutos.
- Azarías Londoño (6): Entró en el 71′ por la derecha del ataque mostrando regate directo. Intentó crear aperturas enfrentando defensores uno contra uno. Tuvo un disparo bloqueado por Inglaterra.
- Éric Davis (-): Suplente tardío en el 88′ que sirvió un centro excelente en el 94′ causando pánico, con Pickford soltando el balón cerca de Fajardo. Calidad en el envío.
- Alberto Quintero (-): Entró en el 88′ con tiempo mínimo para influir. Sin acciones significativas registradas mientras Panamá luchaba por crear ocasiones en el cierre.