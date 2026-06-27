Los puntajes de Panamá vs. Inglaterra en la despedida del Mundial 2026: uno por uno de la selección de Thomas Christiansen

Panamá logró aguantar el poderío de Inglaterra durante gran parte del partido, pero se quedó sin opciones sobre el final.

Panamá cerró su participación en el Mundial 2026 con una nueva derrota, esta vez ante Inglaterra, y se despidió del torneo con un saldo doloroso: tres partidos jugados, tres caídas, ningún punto y ningún gol convertido. La ilusión que había acompañado el regreso de la Selección Canalera a una Copa del Mundo terminó chocando contra una realidad exigente, marcada por rivales de jerarquía y por la dificultad para competir en ambas áreas.

Publicidad

El equipo de Thomas Christiansen mostró entrega y por momentos logró sostenerse desde el orden, pero volvió a quedar en deuda en ataque y pagó caro cada desajuste defensivo. Ante los Tres Leones, la Marea Roja tuvo pasajes de resistencia y esfuerzo colectivo, aunque no le alcanzó para evitar una despedida amarga tras el 0-2 MetLife Stadium, con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

A continuación, el uno por uno de los jugadores de la Selección de Panamá en el cierre de su camino mundialista.

ver también Inglaterra derrota a Panamá por 2-0 y clasifica como líder del Grupo L del Mundial 2026: resumen y goles

Los puntajes de Panamá vs. Inglaterra