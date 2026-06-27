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Mundial 2026

Los puntajes de Panamá vs. Inglaterra en la despedida del Mundial 2026: uno por uno de la selección de Thomas Christiansen

Panamá logró aguantar el poderío de Inglaterra durante gran parte del partido, pero se quedó sin opciones sobre el final.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El 11 que saltó al terreno para enfrentar a Inglaterra.
© Getty ImagesEl 11 que saltó al terreno para enfrentar a Inglaterra.

Panamá cerró su participación en el Mundial 2026 con una nueva derrota, esta vez ante Inglaterra, y se despidió del torneo con un saldo doloroso: tres partidos jugados, tres caídas, ningún punto y ningún gol convertido. La ilusión que había acompañado el regreso de la Selección Canalera a una Copa del Mundo terminó chocando contra una realidad exigente, marcada por rivales de jerarquía y por la dificultad para competir en ambas áreas.

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El equipo de Thomas Christiansen mostró entrega y por momentos logró sostenerse desde el orden, pero volvió a quedar en deuda en ataque y pagó caro cada desajuste defensivo. Ante los Tres Leones, la Marea Roja tuvo pasajes de resistencia y esfuerzo colectivo, aunque no le alcanzó para evitar una despedida amarga tras el 0-2 MetLife Stadium, con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

A continuación, el uno por uno de los jugadores de la Selección de Panamá en el cierre de su camino mundialista.

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Los puntajes de Panamá vs. Inglaterra

  • Orlando Mosquera (7): Realizó paradas importantes ante Rashford y Saka en la primera mitad y detuvo esfuerzos de Anderson y Kane tras el descanso. Los dos goles recibidos fueron difíciles de evitar. Distribución irregular.
  • Jorge Gutiérrez (6): Defensa lateral izquierdo que contribuyó a la solidez defensiva durante la primera mitad sin gol. Limitado en ataque. Sustituido en el minuto 88.
  • Andrés Andrade (6): Defensa central que ayudó a mantener la portería a cero por más de una hora. Recibió amarilla en el 84′ por sujetar a Rogers. Pases imprecisos bajo presión.
  • José Córdoba (7): Mostró presencia física ante Kane pero su intento de despejar en el 52′ casi acaba en autogol. Mantuvo compostura en el balón ocasionalmente y fue el mejor de los Canaleros.
  • Fidel Escobar (7): Defensor central por la derecha que despejó numerosos centros y ganó duelos aéreos. Contribuyó a frustrar el ataque inglés durante 62 minutos. Jugó los 90 minutos completos.
  • Amir Murillo (6): Carrilero derecho con buen regate en transición que sirvió el centro para la ocasión de Díaz en el 74′. Recuperó constantemente y mantuvo energía todo el partido.
  • Cristian Martínez (6): Mediocentro que llevó el balón hacia adelante pero entregó posesión con pases flojos. Reclamó penalti sin éxito en la segunda mitad. Físico en los duelos.
  • Carlos Harvey (6): Mediocampista de apoyo con pases sencillos y cobertura defensiva sin momentos destacables. Sustituido en el 88′ por Quintero mientras Panamá buscaba el empate.
  • Yoel Bárcenas (6): Capitán que sacó córners y tiros libres, regateó con habilidad y provocó faltas para aliviar presión. Trabajo defensivo en el centro del campo. Sustituido en el 71′.
  • José Luis Rodríguez (6): El atacante más peligroso de Panamá, obligó a Pickford a parar en el 27′ y disparó sobre el travesaño en el 56′. Mostró habilidad técnica y provocó la amarilla de Quansah.
  • Tomás Rodríguez (5): Delantero centro que abrió el marcador de tiros con esfuerzo sin potencia salvado cómodamente. Batalló para retener el balón. Reemplazado al descanso por Fajardo.
  • José Fajardo (6): Entró al descanso y aportó más presencia física. Amarilla en el 53′ por sujetar a Konsa. Gol anulado por fuera de juego en el 92′ que habría empatado.
  • Ismael Díaz (5): Ingresó en el 71′ y cabeceó por encima en el 74′, luego falló amplio en el 76′ y el 90′. Buen movimiento creando varias ocasiones en veinte minutos.
  • Azarías Londoño (6): Entró en el 71′ por la derecha del ataque mostrando regate directo. Intentó crear aperturas enfrentando defensores uno contra uno. Tuvo un disparo bloqueado por Inglaterra.
  • Éric Davis (-): Suplente tardío en el 88′ que sirvió un centro excelente en el 94′ causando pánico, con Pickford soltando el balón cerca de Fajardo. Calidad en el envío.
  • Alberto Quintero (-): Entró en el 88′ con tiempo mínimo para influir. Sin acciones significativas registradas mientras Panamá luchaba por crear ocasiones en el cierre.

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