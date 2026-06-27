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Croacia en 16avos de final del Mundial 2026: contra quién y cuándo juega tras terminar segundo en el Grupo L

Croacia venció 2-1 a Ghana, terminó segunda en el Grupo L y ya conoce el lugar que ocupará en el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Croacia se impuso ante Ghana.
© Getty.Croacia se impuso ante Ghana.

Croacia consiguió una victoria clave ante Ghana y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo se impuso por 2-1 en la última fecha del Grupo L y terminó en el segundo puesto de la zona, detrás de Inglaterra.

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El resultado le permitió a Croacia depender de sí misma en el cierre del grupo. Después de perder en el debut ante Inglaterra y vencer a Panamá en la segunda fecha, el triunfo frente a Ghana terminó de confirmar su lugar entre los clasificados directos.

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Cuándo juega Croacia por los 16avos del Mundial 2026

El próximo partido de Croacia será el jueves 2 de julio, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Toronto Stadium, en Canadá, y está programado para las 5:00 p.m. de Centroamérica.

Croacia se quedó con el segundo lugar del Grupo L (Getty Images).

Croacia se quedó con el segundo lugar del Grupo L (Getty Images).

Croacia llega a esta instancia como segunda del Grupo L, por lo que su cruce ya está asignado dentro del cuadro: enfrentará al segundo del Grupo K.

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Cuál puede ser el rival de Croacia

El rival de Croacia saldrá del grupo donde compiten Colombia, Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Por el momento, los principales candidatos a ocupar ese segundo lugar son Colombia y Portugal, dependiendo de cómo termine el duelo entre ambos.

Si Colombia conserva el primer puesto, Croacia se enfrentará a Portugal. En cambio, si Portugal supera a Colombia y le arrebata el liderato del grupo, el rival croata en 16avos serían los cafeteros.

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De esta manera, Croacia ya tiene fecha, horario y sede confirmados para su próximo partido, aunque todavía debe esperar por la definición del Grupo K para conocer oficialmente a su rival.

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