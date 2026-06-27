¿Por qué no juega Enzo Fernández en el partido de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

Enzo Fernández aparece como una de las ausencias llamativas en el once de Argentina para enfrentar a Jordania por el Mundial 2026.

Argentina enfrenta a Jordania este sábado por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido que le sirve a la Albiceleste para cerrar su participación en la fase de grupos y empezar a mirar de lleno hacia los 16avos de final.

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El equipo de Lionel Scaloni llega a este compromiso clasificado, con el primer lugar asegurado y con la posibilidad de administrar cargas dentro del plantel. En ese contexto, una de las novedades más importantes en la formación es la ausencia de Enzo Fernández desde el arranque.

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Por qué no juega Enzo Fernández con Argentina vs. Jordania

Enzo Fernández no es titular ante Jordania por una decisión de Lionel Scaloni, como parte de la rotación que decidió el cuerpo técnico para el cierre de la fase de grupos.

Argentina cuida a Enzo Fernández contra Jordania (Getty Images).

El mediocampista del Chelsea venía siendo una pieza importante dentro del equipo argentino, aunque esta vez el cuerpo técnico eligió darle descanso y probar otras alternativas en la mitad de la cancha. La idea del entrenador nacido en Pujato, Santa Fe, es cuidar futbolistas de peso, repartir minutos y llegar con el plantel en mejores condiciones a la etapa eliminatoria.

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Quién reemplaza a Enzo Fernández en Argentina

En lugar de Enzo Fernández, Argentina presenta un mediocampo con Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Nico Paz, en una formación con varios cambios respecto a los partidos anteriores.

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De esta manera, Enzo Fernández esperará su oportunidad desde el banco de suplentes. El volante podría sumar minutos durante el segundo tiempo, dependiendo del desarrollo del partido y de las necesidades que tenga Scaloni en el cierre del encuentro.

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El XI de Argentina

Argentina formará con:

Dibu Martínez en el arco; Simeone, Otamendi, Senesi y Tagliafico en defensa; Palacios, Paredes, Lo Celso y Nico Paz en la mediacancha; Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el frente de ataque.