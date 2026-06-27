Qué pasa si Argelia gana, empata o pierde contra Austria por el Grupo J del Mundial 2026

El encuentro se jugará en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium, y en simultáneo se disputará Jordania vs. Argentina.

Argelia se juega este sábado su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 ante Austria, por la tercera fecha del Grupo J.

Publicidad

El equipo africano llega con 3 puntos, después de perder 3-0 contra Argentina y vencer 2-1 a Jordania. Austria también suma 3 unidades, tras ganarle 3-1 a Jordania y caer 2-0 frente a Argentina.

ver también Mundial 2026 minuto a minuto: la tabla de mejores terceros y cómo queda la llave de 16avos de final

El encuentro se jugará en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium, y en simultáneo se disputará Jordania vs. Argentina en Dallas. La Albiceleste ya tiene asegurado el primer puesto y los jordanos están eliminados, por lo que la gran pelea de la zona está en este partido: Austria y Argelia definen el segundo lugar.

Qué pasa si Argelia le gana a Austria

Si Argelia le gana a Austria, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026 como segunda del Grupo J.

La victoria le permite superar a Austria, que quedaría con 3 unidades, y cerrar la fase de grupos con dos triunfos consecutivos después de la derrota inicial ante Argentina.

Publicidad

El triunfo también evita cualquier cálculo con la tabla de mejores terceros. Argelia no tendría que esperar resultados de otros grupos ni depender de combinaciones: ganando, pasa directamente.

En ese escenario, el equipo africano quedaría detrás de Argentina y por encima de Austria y Jordania. Sería una clasificación fuerte, sobre todo porque llegaría tras imponerse en un partido mano a mano por el segundo lugar.

Publicidad

Qué pasa si Argelia empata contra Austria

Si Argelia empata contra Austria, terminará la fase de grupos con 4 puntos y se clasificará como uno de los mejores terceros.

ver también Qué pasa si Jordania gana, empata o pierde contra Argentina por el Grupo J del Mundial 2026

Ese resultado no le alcanza para superar a Austria en la pelea por el segundo puesto, ya que ambos quedarían igualados en puntos y el equipo europeo llegaría con mejor diferencia de gol. Por eso, Argelia terminaría tercera del Grupo J.

Publicidad

Aun así, el empate le alcanza para clasificarse. Con 4 puntos, Argelia se asegura un lugar entre los mejores terceros del Mundial 2026 y avanza a los 16avos de final.

La diferencia estará en el camino: no pasará como segunda del grupo, sino desde la tabla de terceros, lo que puede llevarla a un cruce más exigente en la siguiente ronda.

Publicidad

Qué pasa si Argelia pierde contra Austria

Si Argelia pierde contra Austria, se quedará con 3 puntos y terminará tercera del Grupo J.

La derrota dejará a Austria con 6 puntos y clasificada como segunda. Argentina, más allá de su resultado contra Jordania, seguirá primera por lo hecho en las dos primeras fechas.

Argelia no caería al último lugar porque ya le ganó a Jordania en el duelo directo, pero quedaría muy comprometida en la tabla de mejores terceros. Con solo 3 puntos y una diferencia de gol negativa, sus posibilidades de avanzar serían mucho más difíciles.

Publicidad

Perder, entonces, sería el peor escenario: no la deja afuera de forma automática en la tabla, pero sí la obliga a depender de demasiados resultados ajenos.

Tabla de posiciones del Grupo J

Publicidad

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

Publicidad

En resumen

Si Argelia gana, llega a 6 puntos y se clasifica como segunda del Grupo J.

Si Argelia empata, llega a 4 puntos, queda tercera y se clasifica como uno de los mejores terceros.

Si Argelia pierde, se queda con 3 puntos, termina tercera y queda muy complicada para avanzar por la tabla de mejores terceros.