¿Juega Frenkie De Jong? Las alineaciones confirmadas en el Países Bajos vs. Suecia del Mundial 2026

Estas son las formaciones del partido entre Países Bajos y Suecia por el Grupo F del Mundial 2026.

Este sábado, Países Bajos tiene un partido muy importante que puede sentenciar su futuro en las aspiraciones de ser el líder del Grupo F del Mundial 2026. Después del empate contra Japón por 2-2, enfrentará a Suecia que ganó en el debut ante Túnez por 5-1.

Una derrota deja a los neerlandeses sin posibilidades de acceder al primer puesto y obligado a ganar en la última jornada para no quedar fuera de la Copa del Mundo 2026. Los suecos, por su parte, gozan de buena salud tras la goleada en el primer encuentro y podrían asegurar la clasificación si suman de a tres.

En la previa del partido que se llevará a cabo en el NRG Stadium de Houston, Ronald Koeman presenta una baja ya confirmada. Quinter Timber no será parte de la convocatoria tras un choque que sufrió en el entrenamiento contra Frenkie De Jong. El del Barcelona, que estaba en duda, finalmente jugará desde el arranque.

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El que no estará, pese al buen debut que tuvo, es Crysencio Summerville. El extremo del West Ham espera por un lugar en el banco de suplentes.

La alineación de Países Bajos ante Suecia

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Brian Brobbey, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

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La alineación de Suecia contra Países Bajos

Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Yasin Ayari, Jesper Karlstrom, Benjamin Nygren; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.