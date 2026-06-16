¿Quién es Mike Maignan, el arquero que nació en Sudamérica pero juega para Francia en el Mundial 2026?

El arquero titular de Francia nació en un territorio francés ubicado en Sudamérica. A los 30 años, llega al Mundial 2026 como heredero de Hugo Lloris y figura de AC Milan.

Mike Maignan será el arquero de Francia en el debut ante Senegal por el Mundial 2026 y su lugar de nacimiento vuelve a llamar la atención. Aunque defiende el arco de Les Bleus, el guardameta nació en Sudamérica: es oriundo de Cayenne, capital de la Guayana Francesa, territorio ubicado al norte del continente y fronterizo con Brasil y Surinam.

ver también Francia vs. Senegal EN VIVO: minuto a minuto del inicio del Grupo I del Mundial 2026

¿Un francés nacido en Sudamérica?

La Guayana Francesa es un territorio francés de ultramar y forma parte de la República Francesa. Por eso, Maignan nació con nacionalidad francesa y desarrolló toda su carrera internacional en las selecciones juveniles y mayores del equipo galo.

Maignan nació el 3 de julio de 1995 y tiene 30 años. Aunque su nacimiento fue en Cayenne, creció en Villiers-le-Bel, una comuna al norte de París. Allí empezó a jugar antes de ingresar a las divisiones menores del Paris Saint-Germain, club en el que se formó durante varios años, aunque no llegó a consolidarse en el primer equipo.

La Guayana Francesa es un territorio francés de ultramar.

Su salto profesional llegó en Lille. Fichó en 2015 y terminó convirtiéndose en uno de los mejores arqueros de la Ligue 1. En la temporada 2020/21 fue pieza central del equipo que le arrebató el campeonato francés al PSG.

Maignan firmó con el Milan en 2021 (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

En 2021 pasó a AC Milan para reemplazar a Gianluigi Donnarumma. El arco Rossonero tampoco le peso: ganó la Serie A en su primera temporada en Italia y se instaló como uno de los arqueros más importantes del campeonato. En Milan lo conocen como “Magic Mike”, un apodo que se sostiene en sus asombrosos reflejos.

El heredero de Hugo Lloris en Francia

En la Selección de Francia, Maignan tuvo que esperar. Durante años convivió con el ciclo de Hugo Lloris, capitán campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022. Cuando Lloris se retiró del seleccionado en enero de 2023, Didier Deschamps lo designó como su sucesor natural.

Publicidad

Maignan heredó el arco que por tantos años perteneció a Hugo Lloris (Getty Images).

Publicidad

Desde entonces, el francoguayanés pasó a ocupar el puesto más estable del equipo. Francia llega al Mundial 2026 con una base fuerte, varios nombres de peso en defensa y ataque, y Maignan como garantía bajo los tres palos.

Publicidad

ver también ¿Por qué Hugo Lloris y Olivier Giroud no están jugando el Mundial 2026 con la selección de Francia?

Maignan mide 1,91 m y combina una formación muy francesa con un origen geográfico poco habitual para una figura europea. Nació en Sudamérica, creció en la periferia parisina, se hizo profesional en Lille, ganó en Italia con Milan y ahora disputa el Mundial como arquero titular de una de las selecciones candidatas al título.

En síntesis

Mike Maignan nació en Cayenne, Guayana Francesa, en Sudamérica.

La Guayana Francesa es un territorio francés, por eso Maignan representa a Francia.

Tiene 30 años, mide 1,91 m y juega en AC Milan.

Publicidad