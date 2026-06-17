Este miércoles, Inglaterra vs. Croacia juegan un verdadero partidazo por la primera fecha del Grupo L.

Inglaterra y Croacia debutan este miércoles 17 de junio por el Grupo L del Mundial 2026 en uno de los escenarios más imponentes del torneo. El partido se jugará en el AT&T Stadium, un estadio gigante, techado y climatizado que durante la Copa del Mundo aparece con el nombre FIFA de Dallas Stadium.

El cruce tendrá peso propio por el historial reciente entre ambas selecciones, pero también será una referencia directa para Panamá, que comparte el grupo con ingleses, croatas y Ghana. Por eso, todo lo que ocurra en Arlington puede empezar a marcar el tono de una zona muy exigente.

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Dónde queda el estadio de Inglaterra vs. Croacia

Aunque FIFA identifica la sede como Dallas Stadium, el partido entre Inglaterra y Croacia se jugará específicamente en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

El recinto es conocido fuera del Mundial como AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Es uno de los estadios más famosos de Estados Unidos y el de mayor capacidad de toda la Copa del Mundo 2026.

La referencia a Dallas en el nombre mundialista responde a la denominación comercial y regional utilizada por FIFA, pero el estadio está ubicado en Arlington, una ciudad acostumbrada a recibir eventos deportivos masivos.

Cómo es el AT&T Stadium, sede de Inglaterra vs. Croacia

El AT&T Stadium es uno de los recintos más modernos y reconocibles del deporte estadounidense. Fue inaugurado en 2009 y se transformó rápidamente en un ícono por su tamaño, su estructura cerrada y su enorme pantalla central.

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El imponente AT&T Stadium. (Getty Images)

Su techo retráctil es uno de los puntos más importantes para el Mundial. En una ciudad donde el calor de junio puede ser muy fuerte, la posibilidad de cerrar el estadio y utilizar climatización interior ayuda a proteger el desarrollo del partido.

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Además, para la Copa del Mundo se instaló una superficie de césped natural sobre la base habitual del estadio, una adaptación necesaria para cumplir con los estándares de FIFA.

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Capacidad del Dallas Stadium para el Mundial 2026

El Dallas Stadium es una de las sedes más grandes del Mundial 2026. Su capacidad habitual supera los 80.000 espectadores, pero para la Copa del Mundo la configuración puede ampliarse aún más y acercarse a los 94.000 lugares.

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Esa magnitud convierte al partido entre Inglaterra y Croacia en uno de los estrenos con mayor marco posible dentro de la fase de grupos.

Cómo estará el clima para Inglaterra vs. Croacia

El clima exterior en Arlington será exigente. Para este miércoles se espera una jornada calurosa, con temperaturas que pueden acercarse a los 35°C durante el día.

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Sin embargo, a diferencia de otros estadios abiertos del torneo, el AT&T Stadium ofrece una ventaja clave: techo retráctil y climatización. Eso reduce el impacto directo del calor sobre los futbolistas y permite que el partido se juegue en condiciones más controladas.

Un escenario de lujo para un partido pesado

Inglaterra vs. Croacia no es un debut cualquiera. Ambos equipos tienen historia reciente en Mundiales y un antecedente muy fuerte: la semifinal de Rusia 2018, cuando Croacia eliminó a Inglaterra en tiempo suplementario.

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Ahora el cruce aparece en la primera fecha del Grupo L y en un estadio de dimensión gigante. Inglaterra llega con la obligación de confirmar su candidatura, mientras que Croacia buscará demostrar que todavía puede competir en escenarios grandes.

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Inglaterra vs. Croacia, un partidazo.

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Para Panamá, el partido será una primera medida del nivel de dos rivales directos. Y el marco del AT&T Stadium le dará al duelo un clima de gran cita desde el inicio.

Datos de Inglaterra vs. Croacia

Partido: Inglaterra vs. Croacia

Inglaterra vs. Croacia Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo L

Grupo L Fecha: miércoles 17 de junio

miércoles 17 de junio Ciudad: Arlington, Texas

Arlington, Texas Área sede: Dallas-Fort Worth

Dallas-Fort Worth Estadio: AT&T Stadium / Dallas Stadium

AT&T Stadium / Dallas Stadium Capacidad estimada: entre 80.000 y 94.000 espectadores, según configuración

entre 80.000 y 94.000 espectadores, según configuración Clima exterior estimado: caluroso, cerca de 35°C

caluroso, cerca de 35°C Característica clave del estadio: techo retráctil y climatización interior

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