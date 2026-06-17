El partidazo por el Grupo L será arbitrado por el francés Clément Turpin, un juez de enorme recorrido internacional.

El debut de Inglaterra en el Mundial 2026 tendrá un condimento extra desde el arbitraje. El encargado de dirigir el partido ante Croacia será Clément Turpin, un juez francés de enorme recorrido internacional, pero también un viejo conocido de Thomas Tuchel por un cruce muy caliente en la Champions League.

La designación pone a Turpin al frente de uno de los partidos más fuertes de la primera fecha del Grupo L, una zona que también integran Panamá y Ghana. Para la selección canalera, el duelo entre ingleses y croatas también será una referencia inmediata del nivel de dos rivales directos.

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El partido se disputará este miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, identificado por FIFA durante el torneo como Dallas Stadium.

Quién es Clément Turpin, el árbitro de Inglaterra vs. Croacia

Clément Turpin es un árbitro francés y uno de los jueces europeos más consolidados de la última década. Es internacional FIFA desde 2010 y suele recibir designaciones en partidos de alta exposición, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Su presencia en Inglaterra vs. Croacia no aparece como una sorpresa. La FIFA eligió a un árbitro acostumbrado a manejar figuras, partidos intensos y contextos de mucha presión.

Clément Turpin es una cara conocida de las competencias europeas. (Getty Images)

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Este será otro capítulo importante en su recorrido mundialista, ya que Turpin llega al torneo con experiencia previa en Copas del Mundo, Eurocopas y finales europeas.

El antecedente con Thomas Tuchel que vuelve a escena

El dato que más ruido genera alrededor de la designación es su antecedente con Thomas Tuchel, actual entrenador de Inglaterra.

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En abril de 2023, Turpin dirigió el partido entre Bayern Munich y Manchester City por la Champions League, cuando Tuchel todavía era técnico del equipo alemán. Aquel encuentro terminó con una fuerte bronca del entrenador, que criticó duramente la actuación del árbitro francés.

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Turpin le mostró dos amarillas a Tuchel y lo expulsó de la zona técnica. Después del partido, el entrenador lo calificó de forma muy negativa y dejó una frase que volvió a circular tras conocerse la designación para el debut inglés. “Dos cosas no estuvieron al nivel del partido: el campo y el árbitro, lamentablemente”, dijo por entonces el DT alemán, quien también agregó que le pondría “1 sobre 10”, que había estado “absolutamente terrible” y que “pitó todo” en contra de Bayern.

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Por eso, el cruce entre Inglaterra y Croacia tendrá una tensión particular: el técnico inglés se reencontrará con un árbitro con el que ya tuvo un episodio fuerte en Europa.

Bellingham y Kane también lo conocen

El antecedente no se limita a Tuchel. Jude Bellingham también tuvo un cruce menor con Turpin en un partido entre Real Madrid y Bayern Munich por Champions League 2023-24.

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En aquella ocasión, el árbitro francés apartó a Bellingham del punto penal cuando el inglés intentaba molestar a Harry Kane antes de un remate desde los once metros.

No fue una polémica grande, pero sí una escena que define bastante bien el estilo de Turpin: un árbitro que intenta controlar rápido los focos de tensión y no suele permitir demasiadas maniobras psicológicas alrededor de las jugadas decisivas.

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Un árbitro de finales europeas

Más allá de las polémicas, la carrera de Turpin tiene credenciales muy fuertes. En 2021 fue el árbitro principal de la final de la Europa League entre Villarreal y Manchester United.

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Un año después, recibió una designación todavía más importante: dirigió la final de la UEFA Champions League 2022 entre Liverpool y Real Madrid, disputada en el Stade de France.

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Esos dos antecedentes lo colocan dentro del grupo de árbitros europeos de máxima confianza. No todos los jueces llegan a dirigir una final de Europa League y una final de Champions League en temporadas consecutivas.

Su recorrido en Mundiales y Eurocopas

Turpin también tiene experiencia en torneos de selecciones. Fue parte del equipo arbitral en el Mundial de Rusia 2018 y volvió a estar presente en Qatar 2022.

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Además, dirigió en la Eurocopa 2016, en la Eurocopa 2020 y fue seleccionado nuevamente para la Eurocopa 2024. Ese recorrido lo consolidó como uno de los árbitros franceses más importantes de su generación.

El cuerpo arbitral de Inglaterra vs. Croacia

Árbitro principal: Clément Turpin

Clément Turpin Asistente 1: Nicolas Danos

Nicolas Danos Asistente 2: Benjamin Pages

Benjamin Pages Cuarta oficial: Katia García

Katia García VAR: Jerome Brisard