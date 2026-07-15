Hugo Sánchez se mete con Iván Barton y le dice a Didier Deschamps lo que nadie se anima

Hugo Sánchez no se guardó nada a la hora de responder a las críticas de Didier Deschamps contra Iván Barton en el Mundial 2026.

La eliminación de Francia ante España (0-2) en las semifinales del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Más allá del gran juego de la selección española, la polémica se encendió en las pantallas de televisión debido a las duras declaraciones del exdelantero mexicano Hugo Sánchez contra el seleccionador francés, Didier Deschamps.

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El legendario goleador del Real Madrid y el Atlético, actual comentarista de ESPN, no ocultó su indignación luego de que Deschamps sugiriera en rueda de prensa que el arbitraje del salvadoreño Iván Barton había favorecido a España.

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Hugo Sánchez se fue contra Didier Deschamps y defiende a Iván Barton

Durante la mesa de análisis pospartido, Hugo Sánchez tomó la palabra y, mirando fijamente a la cámara, le mandó un contundente mensaje al técnico galo.

“A ver Deschamps, yo te voy a responder a ti. En primer lugar, hay que ser respetuoso y ser profesional. Y de esa manera como tú menosprecias a un árbitro de El Salvador, resulta… me parece fatal. Eres un corriente, eres nefasto; nefasto al grado de que lo que tienes que hacer es ofrecer disculpas públicas por esta estupidez que dijiste“.

El “Macho” defendió firmemente el trabajo del colegiado centroamericano, asegurando que su crítica no tenía relación con la victoria de España, sino con la falta de autocrítica del entrenador francés.

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“Ese árbitro es el mejor que ha pitado en muchísimos partidos de esta Copa del Mundo, y tú por ardido menosprecias a una persona que no merece ser menospreciada (…). Estás buscando justificantes de hacer algo que no hiciste en la cancha ni previo en tu estrategia, en tu táctica, porque lamentablemente estás fuera de la selección y te lo mereces por menospreciar al árbitro”.

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Exige a Zinedine Zidane para Francia

Ante la tensión del momento, el conductor del programa le preguntó a Sánchez si este fracaso abriría la puerta para la llegada de Zinedine Zidane al banquillo de Francia. “¿Zidane? ¡Ya, que venga!”, respondió de inmediato el mexicano.

Minutos después, cuando los compañeros de panel le recordaron que Deschamps es el director técnico con más partidos dirigidos en la historia de las fases finales de los Mundiales, Hugo Sánchez matizó un poco su tono, aunque sin retractarse de su molestia.

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“Perdón, perdón que me haya manifestado así, pero no lo puedo soportar que este tipo haga eso”.

Con la derrota de Francia, el equipo de Deschamps se despide del sueño mundialista envuelto en críticas por su juego y por sus declaraciones fuera de la cancha, mientras España celebra su pase a la gran final del torneo.