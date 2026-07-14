Francia vs. España: el récord histórico que busca Didier Deschamps en el Mundial 2026

El DT de Francia ya fue campeón como DT y como jugador. Pero tras la final perdida en Qatar, quiere revancha.

Didier Deschamps puede agregar otro capítulo extraordinario a su historia con la selección de Francia. Si Les Bleus derrotan a España este martes 14 de julio, el entrenador alcanzará su tercera final consecutiva del Mundial después de haber sido campeón en 2018 y subcampeón en 2022.

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La marca tendrá un valor todavía mayor por su pasado como futbolista: Deschamps fue el capitán que levantó la primera Copa del Mundo de Francia en 1998. Casi tres décadas después, podría volver a disputar el partido por el título desde el banco por tercera edición seguida.

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Deschamps puede ser el primer DT en dirigir tres finales consecutivas

Francia llegó a las dos últimas definiciones mundialistas bajo la conducción de Deschamps:

Rusia 2018: Francia 4-2 Croacia.

Francia 4-2 Croacia. Qatar 2022: Argentina 3-3 Francia; triunfo argentino 4-2 por penales.

Argentina 3-3 Francia; triunfo argentino 4-2 por penales. Mundial 2026: debe eliminar a España para llegar a la final.

Alemania Federal, entre 1982 y 1990, y Brasil, entre 1994 y 2002, también jugaron tres finales consecutivas. Sin embargo, ninguna de las dos selecciones completó esa secuencia con el mismo entrenador.

Alemania comenzó su serie con Jupp Derwall y disputó las otras dos finales con Franz Beckenbauer. Brasil fue dirigido por Carlos Alberto Parreira en 1994, Mario Zagallo en 1998 y Luiz Felipe Scolari en 2002.

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Por eso, una victoria sobre España convertiría a Deschamps en el primer entrenador de la historia que dirige tres finales mundialistas consecutivas.

Deschamps fue campeón del mundo como capitán en 1998

Antes de construir su ciclo como entrenador, Deschamps ya había ocupado un lugar central en la historia de Francia como futbolista.

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El mediocampista fue el capitán del seleccionado que conquistó su primera Copa del Mundo en 1998. Les Bleus disputaron el torneo como locales y derrotaron 3-0 a Brasil en la final jugada en el Stade de France, con dos goles de Zinedine Zidane y uno de Emmanuel Petit.

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Deschamps fue el encargado de levantar el trofeo después de disputar seis encuentros durante aquella campaña. Veinte años más tarde volvió a conquistar el Mundial, esta vez como entrenador, al vencer 4-2 a Croacia en Moscú.

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Como jugador fue campeón en Francia 1998. (Getty Images)

Los únicos campeones del Mundial como jugadores y entrenadores

Deschamps forma parte de un grupo compuesto por solamente tres figuras que ganaron la Copa del Mundo como futbolistas y posteriormente como entrenadores:

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Mario Zagallo: campeón como jugador con Brasil en 1958 y 1962, y como entrenador en 1970.

campeón como jugador con Brasil en 1958 y 1962, y como entrenador en 1970. Franz Beckenbauer: campeón y capitán de Alemania Federal en 1974, y entrenador del equipo campeón en 1990.

campeón y capitán de Alemania Federal en 1974, y entrenador del equipo campeón en 1990. Didier Deschamps: campeón y capitán de Francia en 1998, y entrenador del seleccionado campeón en 2018.

De los tres, únicamente Beckenbauer y Deschamps levantaron el trofeo primero como capitanes y posteriormente como técnicos.

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Los Mundiales de Didier Deschamps como entrenador de Francia

Deschamps asumió la selección francesa en 2012 y dirigió cuatro Copas del Mundo:

Brasil 2014: eliminado por Alemania en los cuartos de final.

eliminado por Alemania en los cuartos de final. Rusia 2018: campeón tras vencer a Croacia.

campeón tras vencer a Croacia. Qatar 2022: subcampeón después de perder por penales ante Argentina.

subcampeón después de perder por penales ante Argentina. Mundial 2026: semifinalista y a un triunfo de otra final.

Desde su llegada, Francia nunca quedó eliminada antes de los cuartos de final. En sus últimas tres participaciones alcanzó, como mínimo, las semifinales.

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Como DT ya levantó el trofeo en Rusia 2018. (Getty Images)

El Mundial 2026 será el último torneo de Deschamps

Deschamps anunció que dejará la selección francesa una vez finalizado el Mundial 2026, por lo que cada partido puede ser el último de su ciclo.

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Su etapa ya se extiende durante 14 años y contiene un título mundial, un subcampeonato, la Nations League 2021 y la final de la Eurocopa 2016. Una clasificación ante España le permitiría despedirse disputando otra final y con la posibilidad de ganar su tercera Copa del Mundo entre sus etapas como jugador y entrenador.

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Cuándo juega Francia contra España

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Arlington por las semifinales del Mundial 2026.

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Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

Si el equipo de Deschamps gana, disputará la final del domingo 19 de julio contra el vencedor de Inglaterra vs. Argentina. Francia está a un partido de su tercera definición consecutiva y Deschamps, de un récord que ningún otro entrenador consiguió.