Cómo llegó España a las semifinales del Mundial 2026: todos sus partidos y resultados

Sin haber perdido, La Roja está en semifinales tras mostrar un sólido andar. Y ahora va por Francia.

España enfrentará a Francia este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026 después de completar un recorrido casi perfecto: cinco victorias, un empate y solamente un gol recibido en seis partidos.

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La Roja comenzó el torneo con dudas ante Cabo Verde, pero reaccionó con una goleada sobre Arabia Saudita y desde entonces ganó todos sus encuentros. En las rondas eliminatorias dejó en el camino a Austria, Portugal y Bélgica.

ver también ¿Quién es el DT de España en el Mundial 2026?

España 0-0 Cabo Verde: un debut inesperado

España comenzó su participación el 15 de junio con un empate sin goles ante Cabo Verde por la primera jornada del Grupo H.

El equipo de Luis de la Fuente dominó la posesión, realizó 27 remates y tuvo siete disparos al arco, pero no pudo superar al seleccionado africano. Fue una de las primeras grandes sorpresas del Mundial.

España 4-0 Arabia Saudita: la primera victoria

La Roja reaccionó en su segunda presentación y goleó 4-0 a Arabia Saudita.

Lamine Yamal abrió el marcador a los 10 minutos y Mikel Oyarzabal anotó dos goles consecutivos, a los 21 y 23. El cuarto llegó al comienzo del segundo tiempo mediante un tanto en contra de Hassan Tambakti, después de un remate de Marc Cucurella.

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El triunfo permitió que España recuperara la confianza después del empate inicial y tomara el control del Grupo H.

Uruguay 0-1 España: clasificación y primer lugar

España cerró la fase de grupos con una victoria por 1-0 sobre Uruguay.

Álex Baena convirtió el único gol a los 42 minutos, aprovechando un error del arquero Fernando Muslera. Con ese resultado, La Roja terminó primera e invicta en su zona.

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España dejó afuera a Uruguay en fase de grupos. (Getty Images)

Resultados de España en la fase de grupos

España 0-0 Cabo Verde.

España 4-0 Arabia Saudita.

Uruguay 0-1 España.

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España terminó la primera ronda con siete puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra.

España 3-0 Austria: goleada en dieciseisavos de final

El primer partido eliminatorio de España terminó con una victoria contundente por 3-0 ante Austria.

Mikel Oyarzabal marcó a los 35 y 88 minutos, mientras que Pedro Porro convirtió el segundo a los 65. España controló el encuentro y avanzó sin recibir goles por cuarta presentación consecutiva.

Portugal 0-1 España: Merino apareció en el final

En los octavos de final, España debió trabajar hasta el tiempo agregado para superar a Portugal.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a la prórroga, Mikel Merino apareció dentro del área y marcó el 1-0 en el minuto 90+1. El gol eliminó al equipo de Cristiano Ronaldo y clasificó a La Roja para los cuartos de final.

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España 2-1 Bélgica: el boleto a semifinales

España recibió su primer gol del Mundial en los cuartos de final, pero venció 2-1 a Bélgica.

Fabián Ruiz adelantó al equipo español y Charles De Ketelaere consiguió el empate. Nuevamente, Merino apareció en los minutos finales y marcó el gol de la clasificación alrededor del minuto 88.

Fue la segunda anotación decisiva consecutiva del mediocampista del Arsenal después de su tanto frente a Portugal.

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Los mata-mata de España en el Mundial 2026

España 3-0 Austria , dieciseisavos de final.

, dieciseisavos de final. Portugal 0-1 España , octavos de final.

, octavos de final. España 2-1 Bélgica, cuartos de final.

ver también ¿Quién es el árbitro de Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Iván Barton

Los números de España antes de enfrentar a Francia

Partidos jugados: 6.

6. Victorias: 5.

5. Empates: 1.

1. Derrotas: 0.

0. Goles a favor: 11.

11. Goles en contra: 1.

1. Vallas invictas: 5.

5. Máximo goleador: Mikel Oyarzabal, con cuatro goles.

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Oyarzabal convirtió dos veces contra Arabia Saudita y otras dos frente a Austria. Merino, por su parte, marcó los goles decisivos ante Portugal y Bélgica.

Cuándo juega España contra Francia

España enfrentará a Francia este martes 14 de julio en el Dallas Stadium, conocido comercialmente como AT&T Stadium.

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Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Inglaterra vs. Argentina.